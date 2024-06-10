«Русский Халк» Агаджанян проверил здоровье в подмосковном парке

Видео: пресс-служба Минздрава МО
«Русский Халк» из Люберец Сергей Агаджанян посетил пункт проверки здоровья на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Силач прошёл проверку здоровья в Наташинском парке в Люберцах, а заодно и сломал несколько стальных стержней на радость другим посетителям. Скоро спортсмен отправится в Донецк, где попытается установить новый рекорд – буксировать военную технику, попутно надувая медицинские грелки до разрыва», – рассказали в ведомстве.Ранее сообщалось, что в акции «Проверь здоровье в парке» с начала года приняли участие более 1,2 тыс. жителей Московской области. А за прошедшие выходные здоровье в 33 парках проверил 601 человек.
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Лора Луганская