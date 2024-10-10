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В Подмосковье врачи спасли подростка, онемевшего из-за гнойника в мозгу

10 октября 2024, 14:36
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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16-летнего юношу, потерявшего способность говорить из-за гнойного воспаления оболочек головного мозга, спасли и вернули ему речь врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).
Пациент поступил в клинику с потерей речи и сильной головной болью. Выяснилось, что гнойное воспаление в мозгу, которое врачи выявили в ходе диагностики, стало осложнением после лор-заболевания и развивалось в течение полугода. Сначала речь стала ухудшаться, а потом юноша полностью онемел.
«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой удалили часть черепной кости и дренировали очаг воспаления — убрали скопившийся гной с помощью специальной трубки. Обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни. Операция прошла успешно», — рассказала нейрохирург Ольга Докучаева.


Она добавила, что сразу после операции речь у пациента начала восстанавливаться. Сейчас юношу выписали на амбулаторное лечение, он проходит курс реабилитации с логопедом. Специалисты заверили, что в дальнейшем его речь восстановится полностью.

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#здравоохранение
#подросток
В Москве врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат
Врачи НИИ им. Н.В. Склифосовского спасли мужчину с аневризмой размером с гранат
10 октября 2024, 13:24

Фото: iStock/Gumpanat

В НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером с гранат. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление Анастасии Раковой, заммэра столицы по вопросам социального развития.
Мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Во время обследования медики выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — главного сосуда, который снабжает организм кровью. Было принято решение о проведении экстренной операции.

Ситуацию значительно усложнили особенности аневризмы: из-за своего огромного размера она сдавила участок кишечника. Также у мужчины была обширная гематома в забрюшинном пространстве.

Во время операции стало известно, что у пациента работала лишь одна почка — левая. Профессионализм сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов помог спасти мужчину. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении и чувствует себя хорошо.

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#здоровье
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Педиатр Ровенская рассказала, как сохранить здоровье ребёнка осенью
10 октября 2024, 12:19

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Осенью значительно возрастает риск подхватить простуду, особенно часто болеют дети. О том, что надо делать, чтобы снизить эту опасность, рассказала педиатр, заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Юлия Ровенская.
Врач напомнила, что лучшей защитой от гриппа является прививка. При этом она отметила, что вакцинация не гарантирует от заражения, но позволяет избежать тяжёлого течения болезни и опасных осложнений.

«Важно, чтобы привита была вся семья», — подчеркнула Ровенская.
Повысить сопротивляемость детского организма вирусам поможет также правильный режим, при этом главное, чтобы ребёнок высыпался.

«Например, детям в возрасте до пяти лет нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — не менее девяти часов», — сказала врач.
Важно и правильное питание, особенно продукты, содержащие витамин D.

«Этот витамин содержится в таких продуктах как, рыба, яичные желтки и говяжья печень», — сообщила Ровенская.
Особую роль в защите от вирусов играет гигиена.

«Необходимо мыть руки после каждого прихода с улицы. Ребёнку, когда он возвращается из школы или детского сада, можно делать профилактические промывания носа солевыми растворами и полоскания горла. Квартиру нужно проветривать не менее двух раз в день, а на пике сезонной заболеваемости рекомендуется ежедневная влажная уборка», — сказала Ровенская.
Она добавила, что при появлении признаков заболевания следует обращаться за медицинской помощью: врач поставит диагноз и назначит нужное лечение.

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#здоровье
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#московская область
#подмосковье
#осень
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Врачи из Мытищ предупреждают о риске инфекционного воспаления кожи из-за новой обуви
10 октября 2024, 11:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Мытищинскую больницу поступила пятнадцатилетняя девушка с подозрением на рожистое воспаление ноги. После проведения клинических и диагностических исследований диагноз подтвердился, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Причиной заболевания стала мозоль, полученная из-за ношения новой обуви.

Рожа — это инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, вызываемое бактериями стрептококками. Обычно это заболевание приводит к серьёзным осложнениям, связанным с нарушением циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме, особенно у детей.

«Этот случай нетипичный, поскольку обычно рожистое воспаление диагностируются в пожилом возрасте. Девочка попала к нам на 4 сутки болезни с тяжелым течением – высокой температурой, слабостью, ознобом, выраженной интоксикацией. При осмотре наблюдались отечность ноги и покраснение в зоне поражения. Оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию с хорошим результатом», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Раиса Попова.

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В Московской области открылись ещё семь школ паллиативного ухода
10 октября 2024, 10:43

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области открылись ещё семь школ паллиативного ухода, которые находятся под контролем координационного центра паллиативной медицины. Они расположены в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах. В этих школах родственникам пациентов рассказывают, как правильно ухаживать за больными, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной мед.помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Кроме того, в школах могут обучаться социальные работники.

В настоящее время в Московской области уже функционируют 24 школы паллиативного ухода.

Расписание занятий и их темы доступны на портале паллиативной помощи, на сайтах больниц и в социальных сетях.

Важно отметить, что обучение в этих школах является бесплатным.

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#расписание
#обучение
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#пациенты
#минздрав мо
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Инфекционист Кандоба рассказала, как понять, что у ребёнка коклюш
10 октября 2024, 09:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В период ОРВИ и осенних заболеваний многие родители сталкиваются с кашлем у своих детей. Если кашель становится длительным и приступообразным, особенно беспокоит ребёнка во время сна, это может быть признаком коклюша. Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.
«Коклюш — бактериальная инфекция, которой можно заразиться воздушно-капельным путем. У заболевания долгий инкубационный период — до 20 дней. При этом начало коклюша схоже с другими симптомами простудных заболеваний. Ребенок начинает кашлять, но сильного подъема температуры нет и чувствует себя хорошо. Через 5-7 дней кашель усиливается, становится приступообразным, особенно во время сна. Причина в возбудителе коклюша — микробе Bordetella pertussis. Он выделяет токсин, который поражает эпителий трахеи и кашлевой центр ЦНС. Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», — рассказала Кандоба.
Коклюш опасен тем, что во время спазмов у ребёнка могут возникать задержки дыхания на несколько секунд, что приводит к гипоксии и повреждению головного мозга. В редких случаях может развиться «коклюшная пневмония».

Тяжёлое течение коклюша может привести к летальному исходу.

«Очень опасен коклюш для маленьких детей. У младенцев гипоксия может спровоцировать нарушение сознания вплоть до комы. Поэтому в возрасте до года коклюш лечат в стационарных условиях. В старшем возрасте заболевание может лечиться амбулаторно. Эффективный способ выявить коклюш — сделать посев из зева, а также анализ крови на специфические антитела к возбудителю коклюша Bordetella pertussis. Также информативен общий анализ крови, в котором будет общий лейкоцитоз с относительным лимфоцитозом при нормальной СОЭ», — добавила врач-инфекционист.
Лечение будет направлено на устранение симптомов. Антибиотики уже не помогут, поэтому используются противокашлевые препараты.

Важно вовремя сделать ребёнку прививку от коклюша. Национальный календарь профилактических прививок предусматривает трёхкратную вакцинацию с интервалом в 1,5 месяца: в 3, 4,5 и 6 месяцев.

Ревакцинация проводится в 18 месяцев.

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#минздрав мо
#московская область
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Фрукты и овощи: стало известно, как можно заразиться опаснейшим вирусом Марбург
Инфекционист Вознесенский: есть несколько путей заражения вирусом Марбург
10 октября 2024, 00:15

Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

Вирус Марбург может передаваться несколькими путями, в том числе через немытые овощи и фрукты, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в интервью «Вечерней Москве».

«Все фрукты и овощи, которые мы покупаем, необходимо тщательно мыть водой с мылом перед употреблением. Это значительно снижает риск заражения вирусом», — подчеркнул Вознесенский.
Он также отметил, что вирус может передаваться при контакте с зараженным человеком или инфицированным животным. Вирус Марбург — это опасная инфекция, вызывающая геморрагическую лихорадку и способная привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что смертоносный африканский вирус Марбург выявлен на Украине. Опасную болезнь завёз из Польши на родину мужчина, который проходил там обучение и подготовку перед отправкой на передовую. В настоящее время заболевший мужчина экстренно доставлен в инфекционную больницу в Ужгороде, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, украинский солдат несколько месяцев пролежал в госпитале в польском Щецине. Этот город находится на самой границе с Германией. Ранее именно в немецком Гамбурге обнаружили первые вспышки смертельной болезни. Симптомы выявили у студентов-медиков, которые подхватили вирус Марбург у африканцев.


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#вирус
#инфекция
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#овощи
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Больницы Подмосковья с начала года получили более 100 устройств для реабилитации
09 октября 2024, 13:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 100 единиц реабилитационного оборудования поступило в больницы Московской области с начала текущего года, технику получили, в частности, медучреждения в Дубне и Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Реабилитация является одним из ключевых этапов лечения пациентов, перенесших сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, различные травмы и другие патологии, поэтому мы продолжаем оснащать больницы реабилитационным оборудованием. С начала года в больницы поступило 102 единицы такой техники на сумму почти 60 млн рублей. Еще 41 единица поступит до конца года», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Среди закупленной техники есть устройства для тренировки координации, для восстановления мелкой моторики, для разработки суставов и пр.

Медицинское оборудование в Московской области закупают в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#реабилитация
#московская область
#подмосковье
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В Пушкине спасли женщину с редкой болезнью сердца, «замаскированной» под ОРВИ
09 октября 2024, 13:04

Фото: iStock/manassanant pamai

70-летнюю женщину с редким заболеванием сердечной мышцы — синдромом Такоцубо или, как его ещё называют, «синдромом разбитого сердца», спасли врачи Пушкинской больницы имени проф. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в медучреждение с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, однако при помощи эхокардиографии удалось установить истинную причину болезни. «Синдром разбитого сердца» развивается на фоне стресса и иногда проявляется у пожилых женщин. В острой фазе смертность от этой болезни сопоставима со смертностью от инфаркта.

«Выяснилось, что сначала пациентку беспокоила боль в руке, затем першение в горле. Потом у женщины появились боли в области шеи. Благодаря вовремя поставленному диагнозу, мы провели медикаментозное лечение с хорошим результатом», — рассказала врач-кардиолог Вероника Глушкова.
Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

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#пушкино
#врачи
#минздрав мо
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#медицина
#здравоохранение
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Расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 50 тысяч детей
09 октября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 50 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ позволяет выявить 36 генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье неонатальный скрининг проводится всем новорождённым. Этот анализ позволяет выявить генетические нарушения и своевременно начать лечение. С начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В областном Минздраве напомнили, что ранее скрининг использовали для выявления пяти генетических болезней у новорождённых, в прошлом году этот список был расширен до 36. Кровь для исследования берётся из пятки младенца. При выявлении каких-либо отклонений врач связывается с родителями и разъясняет, как действовать дальше.

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#минздрав мо
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#медицина
#здравоохранение
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