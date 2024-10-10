В Подмосковье врачи спасли подростка, онемевшего из-за гнойника в мозгу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
16-летнего юношу, потерявшего способность говорить из-за гнойного воспаления оболочек головного мозга, спасли и вернули ему речь врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).
Пациент поступил в клинику с потерей речи и сильной головной болью. Выяснилось, что гнойное воспаление в мозгу, которое врачи выявили в ходе диагностики, стало осложнением после лор-заболевания и развивалось в течение полугода. Сначала речь стала ухудшаться, а потом юноша полностью онемел.
Она добавила, что сразу после операции речь у пациента начала восстанавливаться. Сейчас юношу выписали на амбулаторное лечение, он проходит курс реабилитации с логопедом. Специалисты заверили, что в дальнейшем его речь восстановится полностью.
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«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой удалили часть черепной кости и дренировали очаг воспаления — убрали скопившийся гной с помощью специальной трубки. Обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни. Операция прошла успешно», — рассказала нейрохирург Ольга Докучаева.
Она добавила, что сразу после операции речь у пациента начала восстанавливаться. Сейчас юношу выписали на амбулаторное лечение, он проходит курс реабилитации с логопедом. Специалисты заверили, что в дальнейшем его речь восстановится полностью.
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Лев Каштанов