В Подмосковье врачи спасли подростка, онемевшего из-за гнойника в мозгу

В период ОРВИ и осенних заболеваний многие родители сталкиваются с кашлем у своих детей. Если кашель становится длительным и приступообразным, особенно беспокоит ребёнка во время сна, это может быть признаком коклюша. Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.