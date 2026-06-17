С сентября в России будут действовать новые правила платной медицины
Депутат Дрожжина: Условия получения платной медпомощи станут прозрачнее
В России с 1 сентября текущего года начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Теперь пациентам станет доступно дистанционное заключение договора, а также упрощенная система получения налогового вычета. Об этом рассказала депутат Госдумы Юлия Дрожжина.
Так, одним из ключевых нововведений является возможность без очередей и личного посещения медучреждения заключать договор на оказание платных медицинских услуг через сайт клиники и мобильное приложение.
«В документах теперь обязательно укажут сроки оказания процедур, что исключит неопределенность. Кроме того, учреждения обяжут передавать данные об оказанных услугах в государственную информационную систему здравоохранения, что повысит контроль за качеством», — добавила Дрожжина в разговоре с Life.ru.
Кроме того, при получении анонимной медпомощи больше не придется предоставлять паспортные данные в договоре. Также смету теперь будут устанавливать более четко, чтобы пациенты могли заранее планировать свои расходы. При этом планируется упростить процедуру оформления налогового вычета. Теперь для подтверждения трат на лекарства можно будет использовать выписку из медицинской карты с назначением врача.