С сентября в России будут действовать новые правила платной медицины

17 июня 2026, 17:30

Депутат Дрожжина: Условия получения платной медпомощи станут прозрачнее

Фото: iStock/megaflopp

В России с 1 сентября текущего года начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Теперь пациентам станет доступно дистанционное заключение договора, а также упрощенная система получения налогового вычета. Об этом рассказала депутат Госдумы Юлия Дрожжина.





Так, одним из ключевых нововведений является возможность без очередей и личного посещения медучреждения заключать договор на оказание платных медицинских услуг через сайт клиники и мобильное приложение.





«В документах теперь обязательно укажут сроки оказания процедур, что исключит неопределенность. Кроме того, учреждения обяжут передавать данные об оказанных услугах в государственную информационную систему здравоохранения, что повысит контроль за качеством», — добавила Дрожжина в разговоре с Life.ru.