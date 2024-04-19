Сall-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с начала года более 63 тыс. звонков

Свыше 63,4 тыс. звонков приняли операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, это примерно на 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.