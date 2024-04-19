Сall-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с начала года более 63 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 63,4 тыс. звонков приняли операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, это примерно на 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Специалисты call-центра рассказывают о системе родовспоможения в регионе, о том, какими возможностями обладают наши медицинские учреждения, о необходимых документах и многом другом», — рассказал глава регионального минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что из 64 тысяч звонков около 5,3 тыс. были сделаны из других регионов России.
Call-центр «стань мамой в Подмосковье» принимает звонки по номеру: +7-800-550-30-03 семь дней в неделю с восьми утра до восьми вечера. Звонок бесплатный.
Кроме того, полная информация о системе родовспоможения в регионе размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».
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