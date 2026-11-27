«Самый опасный совет»: Россиян предупредили о смертельной опасности лечения у ИИ
Иммунолог Болибок перечислил главные риски использования ИИ во время болезни
Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил главные риски использования нейросетей во время болезни.
В беседе с RT врач указал на наиболее рискованное наставление ИИ.
«Абсолютно самый опасный совет — это рекомендация игнорировать «красные флаги» (угрожающие жизни симптомы) или самостоятельно отменить жизненно важные препараты», — подчеркнул специалист.По словам Болибока, самая частая угроза — задержка в обращении к врачу: пациенты тратят дни и месяцы на «консультации» с ИИ, пока заболевание переходит в критическую стадию. Кроме того, нейросети галлюцинируют: они предсказывают следующее слово, а не проверяют медицинские гайдлайны.
«Они могут уверенно рекомендовать несуществующие лекарства, выдуманные протоколы лечения или неверные дозировки», — пояснил иммунолог.Врач назвал и третью проблему — отсутствие оценки клинической ситуации: ИИ не знает истории болезни, не прослушает лёгкие и не видит свежих анализов. Наконец, искусственный интеллект вызывает ложное чувство безопасности или необоснованную панику и провоцирует тяжёлый стресс.