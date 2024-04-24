В Подмосковье в этом году выдадут более тысячи целевых направлений на учёбу в медвузах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области в этом году будет выдано свыше 1 тыс. целевых направлений на обучение в медицинских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Там напомнили, что абитуриенты, планирующие поступить в медицинский вуз, могут заключить договор на целевое обучение с медорганизацией и Министерством здравоохранения региона. В этом случае по окончании учёбы они вернутся работать в ту больницу, с которой был подписан договор.
В числе предоставляемых в этом году квот 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 – по специальности «Педиатрия», 43 – «Стоматология», по программе ординатуры – 270 квот.
В министерстве добавили, что Московская область долгое время сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договоры, будут поступать в Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Российский университет медицины, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие вузы.
Читайте также:
«Вполне возможно»: врач Осипов заявил о риске заноса оспы обезьян мигрантами
В Лобне врачи удалили 64-летней женщине скорлупу от фисташки из бронхов
Подмосковный педиатр Теплова посоветовала постоянно давать детям витамин D
«Подмосковье нуждается в медицинских специалистах, и целевое обучение – это возможности привлечь новые кадры. В прошлом году в подмосковные больницы после выпуска из медвузов пришли работать около 150 новых сотрудников. В этом году планируем выдать более тысячи направлений на целевое обучение», – поделилась планами первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В числе предоставляемых в этом году квот 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 – по специальности «Педиатрия», 43 – «Стоматология», по программе ординатуры – 270 квот.
В министерстве добавили, что Московская область долгое время сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договоры, будут поступать в Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Российский университет медицины, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие вузы.
Читайте также:
«Вполне возможно»: врач Осипов заявил о риске заноса оспы обезьян мигрантами
В Лобне врачи удалили 64-летней женщине скорлупу от фисташки из бронхов
Подмосковный педиатр Теплова посоветовала постоянно давать детям витамин D
Лора Луганская