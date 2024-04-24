Врач Осипов заявил о риске заноса оспы обезьян в Россию мигрантами

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Власти Республики Конго объявили эпидемию оспы обезьян. В настоящее время подтверждено 19 случаев заболевания. Летальные исходы зафиксированы не были, но жителей призывают быть аккуратными и избегать контактов с животными.
Оспа обезьян – это достаточно опасное инфекционное заболевание. Риск попадания инфекции в Россию крайне высок, рассказал в беседе с «Радио 1» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
По его словам, у инфицированного человека появляются осложнения со стороны всех органов и систем. В итоге, заболевание может привести к летальному исходу.
Если властями какой-либо страны объявляется карантин, то органы Роспотребнадзора тщательно анализируют ситуацию в этой стране и проверяют прибывающих в Россию граждан этого государства. Их осматривают в аэропорту с помощью специальных медицинских приборов.
Также Осипов рассказал, что возглавляемая им Домодедовская больница реализует план санитарной защиты Московской области от особо опасных заболеваний. В здании медучреждения есть специальный блок, куда доставляются пациенты, прибывшие из других стран, с симптомами инфекционных заболеваний.
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По его словам, у инфицированного человека появляются осложнения со стороны всех органов и систем. В итоге, заболевание может привести к летальному исходу.
«Если говорить про Россию, то с учётом того, что в страну сейчас прибывает довольно большое число граждан стран Африки, занос инфекции вполне возможен», – подчеркнул специалист.Но, вместе с тем, он перечислил меры, которые принимаются в России во избежание заноса особо опасных заболеваний. Так, в Московской области и других регионах страны существует план санитарной защиты. Если на борту самолёта пассажиру становится плохо, обученный экипаж выявляет признаки инфекционного заболевания, то пилот самолёта сообщает о произошедшем наземным службам. Они, в свою очередь, вызывают специальную бригаду, которая после приземления самолёта проводит необходимые мероприятия.
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Если властями какой-либо страны объявляется карантин, то органы Роспотребнадзора тщательно анализируют ситуацию в этой стране и проверяют прибывающих в Россию граждан этого государства. Их осматривают в аэропорту с помощью специальных медицинских приборов.
Также Осипов рассказал, что возглавляемая им Домодедовская больница реализует план санитарной защиты Московской области от особо опасных заболеваний. В здании медучреждения есть специальный блок, куда доставляются пациенты, прибывшие из других стран, с симптомами инфекционных заболеваний.
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Анастасия Чинкова