Щелчки в челюсти могут сигнализировать о проблемах в суставах
Щелчки в челюсти во время зевоты или еды могут быть признаком проблем с суставом. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт Асмик Григорян.
Специалист в беседе с Life.ru заявила, чаще всего такие звуки связаны с нарушениями работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), который соединяет нижнюю челюсть с черепом. Этот сустав участвует в речи, глотании и пережёвывании пищи. При его дисфункции суставные головки смещаются и начинают двигаться несимметрично, из-за чего появляется щелчок, хруст или ощущение «перескакивания» кости.
Причиной проблемы нередко становится неправильный прикус, при котором нагрузка на сустав распределяется неравномерно. К щелчкам также могут приводить бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, стресс, привычка жевать твёрдую пищу, травмы и воспалительные процессы.
При нарушениях работы сустава пациенты могут жаловаться на боль в области уха, головные боли и ограничение подвижности челюсти. Если не обращать внимания на такие симптомы, со временем может развиться хроническая дисфункция ВНЧС. Она сопровождается болями в лице и шее, трудностями при открывании рта и иногда приводит к асимметрии улыбки.
Для диагностики врачи проводят осмотр и при необходимости назначают дополнительные исследования, например рентген или МРТ. Лечение подбирают индивидуально: оно может включать коррекцию прикуса, использование специальных капп, физиотерапию, массаж и лечебную гимнастику. Также пациентам рекомендуют снизить уровень стресса, отказаться от жевательной резинки и ограничить твёрдую пищу, чтобы уменьшить нагрузку на сустав.
