В Московской области в реабилитации детей применяют космические технологии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В современной медицине давно и успешно используют технологии, которые разрабатывались для подготовки космонавтов к полёту и их восстановления. Эти передовые разработки помогают в лечении и восстановлении детей, рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
«Наш институт давно использует уникальные космические технологии для восстановления маленьких пациентов. Например, у нас есть лечебный костюм «Регент» для реабилитации после тяжёлых заболеваний. Изначально это был нагрузочный костюм «Пингвин». Он помогал космонавтам придать телу в невесомости нагрузку, похожую на земную, снизив неблагоприятное влияние на опорно-двигательный аппарат. Первые испытания в космосе прошли в 1971 году. Позже он был доработан для нужд медицины. Сегодня с его помощью мы восстанавливаем двигательные функции у детей», – рассказала специалист.На основе космического аппарата «Пион» был разработан имитатор опорной подошвенный нагрузки «Корвит». Он служит для восстановления навыков ходьбы и нормализации мышечного тонуса. Кроме того, имитатор помогает в профилактике венозной недостаточности, неустойчивости из-за долгого лежачего положения.
«Ещё одну космическую разработку для медицины знают все. Это инфракрасные термометры. Первыми пациентами, у которых с их помощью измеряли температуру, были звёзды. Учёные быстро поняли, что новое устройство можно использовать и в медицине. Оно удобнее ртутных градусников», – заключила Шведова.Как напомнили в Минздраве Подмосковья, 12 апреля в России отмечается День космонавтики, а в мире – Международный день полёта человека в космос.
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Лора Луганская