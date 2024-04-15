В детские поликлиники Подмосковья закупят более 240 единиц медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 240 единиц нового диагностического и реабилитационного медицинского оборудования поступит в детские поликлиники Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Медицинские организации Московской области, в том числе — детские поликлиники, продолжают оснащаться современным оборудованием. В этом году для детских поликлиник закупим свыше 240 единиц такого оборудования на сумму более 441 миллиона рублей», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Минздрава Алексея Сапанюка.Медицинская техника, в частности, офтальмологическое оборудование, аппараты УЗИ, оборудование для реабилитации и прочее, поступит в детские поликлиники Королёвской, Подольской, Жуковской, Дмитровской и других больниц.
Современное медицинское оборудование закопается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёве в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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