Седина является естественным защитным механизмом организма от рака
Японские ученые выяснили, что повреждения ДНК в стволовых клетках волос напрямую влияют на процесс старения и риск развития рака кожи. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на исследование.
По информации специалистов, стволовые клетки, расположенные в волосяных фолликулах, постоянно обновляются, однако при стрессовых воздействиях начинают погибать — это и вызывает поседение. Такой процесс помогает организму избавиться от клеток до того, как они мутируют и превращаются в опухоль.
Исследователи отметили, что воздействие табачного дыма, выхлопных газов и смога снижает способность стволовых клеток к «самоуничтожению», что повышает риск онкологии. Таким образом, седина может стать естественным защитным механизмом организма.
