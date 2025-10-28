Седина является естественным защитным механизмом организма от рака

28 октября 2025, 17:22

Фото: iStock/batuhan toker

Японские ученые выяснили, что повреждения ДНК в стволовых клетках волос напрямую влияют на процесс старения и риск развития рака кожи. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на исследование.