Врач назвал признак начинающегося артроза
Хруст в суставах может указывать на начало артроза. Об этом предупредил врач-ортопед, член Российской гильдии протезистов-ортопедов Тимур Гришин.
По его словам, хруст в суставах может появляться как по безопасным, так и по патологическим причинам.
«Безопасен он, когда связан с пузырьками газа внутри сустава — такое бывает у многих и не требует лечения. А вот если в организме мало коллагена или начинается износ хряща, сустав становится нестабилен, и это уже может говорить о дисплазии или артрозе», — объяснил Гришин в беседе с Pravda.Ru.
Он предупредил, что на ранней стадии суставные изменения поддаются лечению, поэтому при появлении болезненных хрустов важно обратиться к врачу и пройти обследование.
В свою очередь врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала «Москве 24», что при правильном питании, поддержке иммунной системы и её детоксикации можно отложить процесс старения до 65 лет.
«Старение начинается у всех людей по-разному — у кого-то в 30 лет, у кого-то в 40. И зависит оно от многих факторов: питания, генетики, образа жизни. Показателем старения является иммунная система, а маркером — кожа. Люди, которые следят за своим здоровьем, живут лучше и дольше», — отметила врач.
Лапа добавила, что в день стоит проходить порядка двух тысяч шагов. Большее число шагов, по словам терапевта, увеличивает нагрузку на суставы. Для продления жизни необходимо внимательно следить за своим здоровьем и уделять внимание когнитивным функциям, заключила специалист.