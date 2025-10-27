Врач назвал признак начинающегося артроза

27 октября 2025, 18:33

Ортопед Гришин: Хруст в суставах может указывать на начало артроза

Фото: Медиасток.рф

Хруст в суставах может указывать на начало артроза. Об этом предупредил врач-ортопед, член Российской гильдии протезистов-ортопедов Тимур Гришин.





По его словам, хруст в суставах может появляться как по безопасным, так и по патологическим причинам.





«Безопасен он, когда связан с пузырьками газа внутри сустава — такое бывает у многих и не требует лечения. А вот если в организме мало коллагена или начинается износ хряща, сустав становится нестабилен, и это уже может говорить о дисплазии или артрозе», — объяснил Гришин в беседе с Pravda.Ru.

«Старение начинается у всех людей по-разному — у кого-то в 30 лет, у кого-то в 40. И зависит оно от многих факторов: питания, генетики, образа жизни. Показателем старения является иммунная система, а маркером — кожа. Люди, которые следят за своим здоровьем, живут лучше и дольше», — отметила врач.