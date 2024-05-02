Сексолог назвал устраивающий россиянок размер полового члена

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Некоторым женщинам не важен размер полового органа партнера, поскольку они обладают выраженной чувствительностью внутри влагалища, и размер или угол загиба члена вызывает у них разные ощущения. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в беседе с UFA1.RU рассказал, какой размер в среднем устраивает россиянок.
Эксперт пояснил, что девушкам без сильной чувствительности размер не важен, так как они не ощущают большой половой орган или маленький. Но для женщин с яркими ощущениями играет роль не длина члена, а его диаметр.
Сексолог отметил, что по данным исследований, размер пениса более 16 сантиметров может вызывать дискомфорт.
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«Если делать выбор, лучше иметь не очень длинный, но большой по диаметру член, чем длинный и тонкий. Кроме того, большой размер пениса может вызвать дискомфорт и боли во влагалище», — пояснил психотерапевт.
Сексолог отметил, что по данным исследований, размер пениса более 16 сантиметров может вызывать дискомфорт.
«Но среднестатистический размер полового члена жителей России примерно в районе 13,5 сантиметра. Для большинства женщин этот размер вполне достаточен», — подытожил Булах.Читайте также:
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Алина Юрчак