Сексолог назвала места, смертельно опасные для занятия сексом

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Не стоит заниматься сексом в ванной комнате, на кухне, на перилах и смотровых площадках, а также на открытых окнах, так как это является смертельно опасной затеей. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер.
«Что касаемо опасных мест, к ним можно отнести ванную, где можно поскользнуться и получить смертельную травму. Горы, мосты, смотровые площадки, перила, открытые окна, кухня, колесо обозрения, обочины дорог, — перечислила опасные места для плотских утех Миллер в беседе с NEWS.ru.Специалист предупредила, что секс может закончиться плачевно и без опасных мест. По её словам, многое зависит от интенсивности процесса. Мужчина может сломать половой член. Также можно повредить половые органы женщины, если использовать для получения удовольствия предметы, не предназначенные для этого.
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