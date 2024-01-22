Сексолог перечислила способы получения удовольствие от анального секса

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Чтобы анальный секс принес удовольствие, необходимо грамотно подготовиться к процессу. Об этом заявила сертифицированный сексолог Алия Мур в беседе с изданием Fashion Journal.
Эксперт также предупредила, что анальный секс часто может вызывать болезненные ощущения, которые появляются из-за напряжения мышц сфинктера. Мур порекомендовала при первичном проникновении сделать глубокий выдох, так как это поможет расслабить мышцы ануса. Если это не помогает и боль не проходит, нужно остановиться и подождать или попробовать в другой раз, пояснила сексолог.
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