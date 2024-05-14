Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо

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Психотерапевт по вопросам секса и отношений Алекс Тркулия заявила, что книги о самопознании помогают женщинам повысить либидо. О способе разнообразить сексуальную жизнь она рассказала в разговоре с изданием Body and Soul.
Тркулия отметила, что при длительных отношениях проблему низкого либидо чаще испытывают женщины, чем мужчины. Эксперт отметила, что обычно это возникает из-за эмоционального отчуждения, ссор и проблем в отношениях. В этом случае, уверена психотерапевт, интимная жизнь наладится, как только партнеры разберутся со своими проблемами и почувствуют эмоциональную близость.
Если же отчуждение в постели происходит без явных причин, Тркулия порекомендовала попробовать нестандартные способы вернуть страсть. Как утверждает специалистка, благотворно на женское либидо влияет эротическая литература и книги о самопознании.
Со временем новые навыки и знания позволяют почувствовать свою сексуальность и ощутить возбуждение, подытожила психотерпавет.
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Если же отчуждение в постели происходит без явных причин, Тркулия порекомендовала попробовать нестандартные способы вернуть страсть. Как утверждает специалистка, благотворно на женское либидо влияет эротическая литература и книги о самопознании.
«Причина, по которой чтение эротики помогает вызвать либидо и желание, заключается в том, что это не похоже на визуальный контент для взрослых, оно пробуждает ваше воображение и фантазию», — пояснила она.Тркулия отметила, что книги по самопознанию помогают лучше понять себя и партнера, учат осознавать свои желания и мотивы поступков.
Со временем новые навыки и знания позволяют почувствовать свою сексуальность и ощутить возбуждение, подытожила психотерпавет.
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Алина Юрчак