«Сексуальная зависимость»: Мужчина пожаловался на жизнь с неверной женой

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К секс-коучу и писательнице Дейдре Сандерс обратился мужчина, который узнал о неверности супруги. Она порекомендовала ему не терпеть предательство ради детей. Совет специалиста опубликовал таблоид The Sun.
Мужчина поделился, что раньше они любили экспериментировать в постели, но после рождения детей это прекратилось. По вечерам, уложив детей спать, его жена продолжала встречаться с друзьями.
Он поделился, что был крайне возмущен, когда вернулся домой и застал партнершу с другим человеком раскрасневшимися на диване. Мужчина сказал, что чувствует себя глупо и думает, стоит ли сейчас разводится с неверной супругой или дождаться совершеннолетия детей.
Сандерс ответила мужчина, что поведение его жены похоже на сексуальную зависимость. Эксперт утверждает, что в таком состоянии люди могут пожертвовать интересами семьи ради получения кратковременного удовольствия. Коуч заверила, что подобное отношение терпеть нельзя, поскольку разлад между родителям вредит детям.
Специалист порекомендовала выбрать время, когда детей нет и обсуждать с женой ее измены.
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«Сначала я думал, что они просто болтают, но потом я узнал, что она занималась с ними сексом», — рассказал читатель.
Сандерс ответила мужчина, что поведение его жены похоже на сексуальную зависимость. Эксперт утверждает, что в таком состоянии люди могут пожертвовать интересами семьи ради получения кратковременного удовольствия. Коуч заверила, что подобное отношение терпеть нельзя, поскольку разлад между родителям вредит детям.
Специалист порекомендовала выбрать время, когда детей нет и обсуждать с женой ее измены.
«Если она хочет спасти брак, она должна понять причины своей зависимости и измениться», — подытожила Сандерс.Читайте также:
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Алина Юрчак