У жительницы Подмосковья раковая опухоль «съела» два пальца на руке

Фото: пресс-служба Минздрава МО
83-летняя женщина с гигантской опухолью на кисти левой руки поступила в Московский областной онкологический диспансер, новообразование пришлось удалить вместе с двумя пальцами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Женщина рассказала, что заметила опухоль два года назад, однако к врачу обратилась только тогда, когда поражение распространилось на всю кисть и стало мешать в повседневной жизни. Обследование показало, что опухоль является саркомой.
«Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе операции мы удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения нам удалось сохранить двигательную функцию кисти», — рассказал врач-онколог отделения №6 регионального онкодиспансера Олег Гузюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция прошла успешно, осложнения в послеоперационный период также не возникли. Пациентку уже выписали домой.
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