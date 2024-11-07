«Вместе мы все сможем»: Какие вопросы обсуждаются на VIII съезде терапевтов Подмосковья

Фото: пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского
Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Профессор кафедры терапии, главный терапевт Московской области Наталья Санина рассказала корреспонденту «Радио 1», что съезд терапевтов — это мощное традиционное мероприятие, собирающее огромное количество медиков для того, чтобы обменяться информацией о новых методах лечения, сложностях, уникальных технологиях и так далее.
Фото: Наталья Санина, Дмитрий Батурин (Радио 1)
Главный терапевт Московской области подчеркнула, что на съезде 18 секций, которые посвящены разным вопросам терапии: кардиология, пульмонология, эндокринология, ревматология, гематология, неврология, дерматология и другим.
По ее словам, в съезде участвуют врачи не только Российской Федерации, но и зарубежные гости из 15 стран, которые делятся своим опытом и получают полезную информацию от наших специалистов.
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«От съезда к съезду мы убеждаемся в том, что выносить на обсуждение какие-либо тематики нужно и важно, потому что это уменьшает смертность населения Российской Федерации. Те темы, которые говорят о том, что сегодня придуманы какие-то необыкновенные ходы, делающие диагноз более достоверным, реально помогают пациенту продлить жизнь», — поделилась она.
Фото: Наталья Санина, Дмитрий Батурин (Радио 1)
Главный терапевт Московской области подчеркнула, что на съезде 18 секций, которые посвящены разным вопросам терапии: кардиология, пульмонология, эндокринология, ревматология, гематология, неврология, дерматология и другим.
«Но еще есть важные вопросы для нашего населения: диагностика туберкулеза, педагогика, юридические аспекты профессии, психология (например, как помогать доктору со сложной депрессией). Поэтому вот это разнообразие секций позволяет доктору, приехав на съезд, выбрать ту тематику, которую он, может быть, меньше знает, или ту, которая его наиболее интересует. Такое мероприятие позволяет собрать силы тех профессоров, которые считаются мэтрами, очень серьезно, глубоко знающие свои темы», — сообщила врач.Фото: Радио 1
По ее словам, в съезде участвуют врачи не только Российской Федерации, но и зарубежные гости из 15 стран, которые делятся своим опытом и получают полезную информацию от наших специалистов.
«Также на съезде очень важно обсудить вопросы заработной платы и защиты врачей. Это все обсуждается очень остро, в дискуссионном плане. Когда проводится форум, он должно иметь свою резолюцию, а резолюция должна быть очень разумной. Дальше следуют предложения для Минздрава, для руководства Московской области по профилактике, по оплате ОМС, по возможным каким-то поддержке наших докторов. Но нужно сказать, что в нашей области поддержка доктора беспрецедентна. Мне кажется, очень целесообразно, когда мы все вместе. Вот вместе мы действительно все можем», — заключила Наталья Санина.
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Анастасия Бондарева