Съезд терапевтов Подмосковья завершился обсуждением орфанных заболеваний

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского завершился VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. Его второй день прошёл в онлайн-формате.
Съезд собрал специалистов из всех городских округов Московской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья. Это медики разных специальностей – от терапевтов и врачей скорой помощи до дерматологов и инфекционистов.
В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы здравоохранения, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты работы врача-терапевта.
Прошла серия заседаний и мастер-классов. На секции, посвящённой скорой медицинской помощи, обсудили такие специфические аспекты, как тромболитическая терапия при кардиогенном шоке, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, а также пострадавшим от высокой энергетической травмы. Завкафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр выступила с докладом о вспышке ботулизма в Московской области».
Эксперты поделились информацией, касающейся диагностики ВИЧ, туберкулёза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов, ревматических заболеваний.
Интерес вызвал доклад о маршрутизации и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. Это редко встречающиеся болезни, имеющие распространённость не более 10 случаев на 100 тыс. населения. Всего известно более 7 тыс. видов орфанных заболеваний. Среди них – гемофилия, муковисцедоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше.
Еще с одним интересным докладом выступила врач-клинический фармаколог, руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светлана Ерофеева.
Мероприятие было организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздравом региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья».
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В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы здравоохранения, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты работы врача-терапевта.
Прошла серия заседаний и мастер-классов. На секции, посвящённой скорой медицинской помощи, обсудили такие специфические аспекты, как тромболитическая терапия при кардиогенном шоке, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, а также пострадавшим от высокой энергетической травмы. Завкафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр выступила с докладом о вспышке ботулизма в Московской области».
Эксперты поделились информацией, касающейся диагностики ВИЧ, туберкулёза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов, ревматических заболеваний.
Интерес вызвал доклад о маршрутизации и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. Это редко встречающиеся болезни, имеющие распространённость не более 10 случаев на 100 тыс. населения. Всего известно более 7 тыс. видов орфанных заболеваний. Среди них – гемофилия, муковисцедоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше.
Еще с одним интересным докладом выступила врач-клинический фармаколог, руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светлана Ерофеева.
«Мой доклад был посвящён антибиотикорезистентности. Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года, утверждённая правительством, призвана решить эту проблему на территории страны. И каждый регион, в том числе Московская область, работает в соответствии с ней. Терапевты – это те врачи, которые чаще других встречают пациентов, требующих назначения антибактериальных препаратов. Важно рационально подходить к назначению антибиотиков, так как от этого зависит не только здоровье отдельного человека, но и здоровье нации в целом», – отметила Ерофеева.Участники съезда обсудили и тему реабилитации больных терапевтического профиля. Были рассмотрены инновационные подходы к санаторно-курортному лечению артериальной гипертензии и ожирения.
Мероприятие было организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздравом региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья».
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Лора Луганская