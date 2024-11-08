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Съезд терапевтов Подмосковья завершился обсуждением орфанных заболеваний

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского завершился VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. Его второй день прошёл в онлайн-формате.
Съезд собрал специалистов из всех городских округов Московской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья. Это медики разных специальностей – от терапевтов и врачей скорой помощи до дерматологов и инфекционистов.

В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы здравоохранения, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты работы врача-терапевта.



Прошла серия заседаний и мастер-классов. На секции, посвящённой скорой медицинской помощи, обсудили такие специфические аспекты, как тромболитическая терапия при кардиогенном шоке, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, а также пострадавшим от высокой энергетической травмы. Завкафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр выступила с докладом о вспышке ботулизма в Московской области».

Эксперты поделились информацией, касающейся диагностики ВИЧ, туберкулёза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов, ревматических заболеваний.

Интерес вызвал доклад о маршрутизации и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. Это редко встречающиеся болезни, имеющие распространённость не более 10 случаев на 100 тыс. населения. Всего известно более 7 тыс. видов орфанных заболеваний. Среди них – гемофилия, муковисцедоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше.

Еще с одним интересным докладом выступила врач-клинический фармаколог, руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светлана Ерофеева.
«Мой доклад был посвящён антибиотикорезистентности. Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года, утверждённая правительством, призвана решить эту проблему на территории страны. И каждый регион, в том числе Московская область, работает в соответствии с ней. Терапевты – это те врачи, которые чаще других встречают пациентов, требующих назначения антибактериальных препаратов. Важно рационально подходить к назначению антибиотиков, так как от этого зависит не только здоровье отдельного человека, но и здоровье нации в целом», – отметила Ерофеева.
Участники съезда обсудили и тему реабилитации больных терапевтического профиля. Были рассмотрены инновационные подходы к санаторно-курортному лечению артериальной гипертензии и ожирения.

Мероприятие было организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздравом региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья».

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#моники
Красногорскую больницу оборудуют современным рентгенодиагностическим комплексом
08 ноября 2024, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Современный рентгенодиагностический комплекс «ТелеКоРД-7МТ» на три рабочих места заработает в поликлинике №1 Красногорской больницы в начале будущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это один из самых современных рентгеновских аппаратов в России на данный момент. Пациентам будут проводить все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Красногорской больницы Юлия Телепнева.
Она добавила, что одним из преимуществ этого рентгеновского аппарата является возможность делать широкоформатные снимки, так что исследования можно будет проводить и пациентам с повышенной массой тела.

Сейчас в помещении, где поставят аппарат, проводится ремонт. Завершить работы и установить технику планируется до конца декабря, а приём пациентов начать в первом квартале 2025 года.

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#красногорск
#медицина
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#рентген
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Серебрянопрудский хирург Гагарин победил в конкурсе «Народный доктор»
08 ноября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Хирург из Серебряных Прудов Виталий Гагарин победил в подмосковном конкурсе «Народный доктор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа по итогам народного голосования.
«Победу одержал заведующий хирургическим отделением, хирург, врач высшей квалификационной категории Виталий Иванович Гагарин. Коллектив Серебряно-Прудской больницы от всей души поздравляет его с заслуженной победой. Желаем дальнейших успехов в работе. Благодарим всех участников голосования за поддержку и доверие к нашим специалистам», – отметили в администрации.
Голосование за «Народного доктора» стартовало в Подмосковье в начале октября и завершилось 6 ноября. Выбрать лучших детского и взрослого врачей любой специальности можно было на портале «Добродел». В конкурсе участвовали более 26 тыс. медиков разных специальностей.

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#хирург
#подмосковье
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Детский центр в Красногорске принял уже 2,5 тыс. машин скорой помощи
08 ноября 2024, 14:37

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля принял уже 2,5 тыс. автомобилей скорой помощи с 25 сентября, когда он начал принимать экстренных пациентов от бригад СМП. Об этом говорится в телеграм-канале центра.
«Мы встретили уже 2,5 тыс. машин скорой. Юбилейным случаем стал острый аппендицит, с которым обратилась 15-летняя Арина. Наши специалисты готовы помощь всем маленьким пациентам, нуждающимся в лечении», – отметили в клинике.
Ранее сообщалось, что подмосковная скорая доставила в центр в Красногорске из Лотошинской больницы девочку с подозрением на острый аппендицит. Доставку осуществила бригада из Волоколамска – фельдшер Иван Криволапов и водитель Андрей Солодухин.
«Страшно не было, ехали с мигалками. Сирены я не слышала, не знаю, была ли она – я была в наушниках. Рядом была мама и доктор Иван. Они меня поддерживали. Привезли быстро и хорошо», – рассказала сама Арина.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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#красногорск
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#московская область
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В детском центре в Красногорске подростку устранили деформацию грудной клетки
08 ноября 2024, 14:00

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля устранили подростку воронкообразную деформацию грудной клетки. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступил 14-летний мальчик с деформацией грудной клетки 2-3 степени. Врачи провели малоинвазивную операцию – торакапластику. Для этого понадобилось сделать два небольших разреза с двух сторон. Над рёбрами и за грудиной установили титановую пластину-распорку. Она помогла вытолкнуть грудь вперед и зафиксировать её в правильном положении. Результатом стало полное выправление грудины.
«Пластину нужно будет носить четыре года и ежегодно консультироваться в нашем центре. Однако лечение не ограничивает ребёнка в занятиях спортом и в обычной жизни. Позже мы удалим пластину, и грудь сохранит правильное физиологическое положение», – пояснил заведующий отделением детской хирургии №2 ДКЦ Никита Степаненко.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Ранее сообщалось, что Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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Вирус Коксаки зафиксирован в дошкольном учреждении Краснодара
Мама двоих детей из Краснодара раскрыла детали болезни вирусом Коксаки своих детей
08 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/thebaikers

В одной из семей города Краснодар срезу двое детей заболели вирусом Коксаки. Мать маленьких пациентов рассказала о клинической картине заболевания в Telegram-канале «RT на русском».
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Свое название они получили из-за того, что размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте. Однако воспаление в органах пищеварительной системы энтеровирусы вызывают редко — как правило, они перемещаются по организму с кровью и инфицируют другие органы.

«Сначала кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту, температура до 38 градусов и рвота по ночам», — так описала симптомы вируса Коксаки Марина из Краснодара.

Симптомы вируса Коксаки приявляются в виде общего недомогания, лихорадки, появления сыпи из мелких пузырьков на руках, ногах, болью в горле, отказом от еды и питья. Заразиться вирусом можно как при прямом контакте с заболевшим, так и через предметы общего пользования. По словам мамы, инфицирование произошло в детском саду, который посящают ее дети.

«Дети заражают друг друга в саду — сейчас инфицированы минимум три ребёнка из группы», — утверждает мама малышей.

Вирусом Коксаки чаще всего болеют дети до 10 лет. Из-за несовершенства иммунной системы дети являются более уязвимыми к данному патогену. Вирус легко распространяется при частом контакте с другими детьми в детских садах, школах, на игровых площадках.

Заболеть могут и взрослые. У них инфекция обычно протекает в более лёгкой форме и сопровождается симптомами, похожими на обычную простуду: повышением температуры тела, болью в горле. У пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом вирус может вызвать тяжёлое течение и опасные осложнения (воспаление сердечной мышцы, мозговых оболочек).

Для профилактики вирусной ифекции необходимо соблюдать правила личной гигиены, проводить термическую обработку продуктов, децизфекцию поверхностей и изолировать инфицированных пациентов.


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У жительницы Подмосковья раковая опухоль «съела» два пальца на руке
08 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

83-летняя женщина с гигантской опухолью на кисти левой руки поступила в Московский областной онкологический диспансер, новообразование пришлось удалить вместе с двумя пальцами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Женщина рассказала, что заметила опухоль два года назад, однако к врачу обратилась только тогда, когда поражение распространилось на всю кисть и стало мешать в повседневной жизни. Обследование показало, что опухоль является саркомой.

«Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе операции мы удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения нам удалось сохранить двигательную функцию кисти», — рассказал врач-онколог отделения №6 регионального онкодиспансера Олег Гузюк.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно, осложнения в послеоперационный период также не возникли. Пациентку уже выписали домой.

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«Пусковой механизм»: нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и шизофренией
08 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Алкоголизм нередко сочетается с психическими заболеваниями, утяжеляя состояние пациентов, при этом есть вероятность, что именно спиртное провоцирует развитие душевных недугов. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», — сказал Виталий Холдин.
Он также рассказал, что среди людей с алкоголизмом шизофрения встречается в разы чаще, чем в среднем у населения, а наибольший процент заболевания шизофренией отмечается у наркозависимых.

Холдин добавил, что употребление алкоголя изменяет течение шизофрении и различных неврозов, делает его тяжелее, а лечение становится гораздо более сложным.

Нарколог отметил, что выявленная взаимосвязь между спиртным и психическими заболеваниями показывает, насколько важно исключить из жизни алкоголь, в том числе и для того, чтобы потенциально возможные болезни не стали реальными.

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#алкоголь
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#минздрав мо
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Орехово-зуевские врачи удалили пациенту две кисты с 400 миллилитрами жидкости
07 ноября 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы избавили пациента от 400 миллилитров жидкости в области паха. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 70-летний мужчина с сильно увеличенной мошонкой и жалобами на дискомфорт. Диагностика выявила у него две крупные кисты придатка яичка по 8-9 см каждая.

Такое заболевание представляет собой доброкачественное кистозное новообразование. При своевременном лечении оно не опасно для жизни и репродуктивной функции.
«Особенностью этого случая было наличие нескольких крупных кист в мошонке. Обычно они меньше. Во время операции мы убрали оба образования, не повредив тонкую оболочку кисты. Это гарантирует отсутствие повторения заболевания у пациента», – рассказал врач-уролог-андролог Никита Наумов.
Он добавил, что врачи использовали специальный операционный микроскоп и современный синтетический рассасывающийся шовный материал.

Через несколько дней пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей поликлиники. Он вернулся к обычной жизни и говорит, что уже ждёт пляжного сезона.

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Россиянам раскрыли, как проще отказаться от сладкого
Диетолог Журавлева: От сладкого можно отказаться с помощью стевии и мёда
07 ноября 2024, 20:08

Фото: iStock/Alter_photo

Диетолог Полина Журавлева заявила, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.
«Высокое потребление сахара связано с рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков — первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов назвал способы не переедать, среди которых обозначил употребление стакана воды до приема пищи, кето-диету, осознанное питание, начало приёма пищи именно с зелёных овощей, добавки хрома для снижения чувства голода.

«Некоторые ароматы, например, мята или лаванда, могут играть роль в контроле аппетита и снижении чувства голода. И следите за цветом посуды: контраст между цветом тарелки и едой может влиять на количество потребляемой пищи. Выбирайте тарелки более темных оттенков для того, чтобы снизить шансы переедания», – добавил в беседе с Газета.ру Морозов.

Ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма.

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