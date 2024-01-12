Шеф-повар Астафьев назвал главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике

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Шеф-повар Глеб Астафьев в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие ошибки совершают россияне при хранении продуктов в холодильнике.
Глеб Астафьев считает ошибкой привычку многих ставить горячие блюда в холодильник. Так можно испортить холодильник. При этом хранить готовые блюда можно не более суток.
Не рекомендуется хранить продукты в холодильнике в полиэтиленовых пакетах.
Ранее сообщалось, что рыбные, мясные и сырные нарезки не могут храниться дольше десяти – двенадцати часов даже в холодильнике, рыба в любом виде хранится не более тридцати шести часов. Нарезанные фрукты и овощи не следует хранить дольше суток, торты и сладости можно употреблять в пищу до истечения срока годности.
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«Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить, — это положить сырые продукты рядом с готовыми, потому что сырые продукты моментально передадут все в готовые продукты, вы их пережаривать не будете, значит, вы получите все бактерии», —говорит Глеб Астафьев.
«В полиэтилене конденсируется влага, а, значит, ускоряется порча», — объясняет шеф-повар.В холодильнике не стоит хранить яблоки. Этот фрукт выделяют этилен, ускоряющий созревание.
Ранее сообщалось, что рыбные, мясные и сырные нарезки не могут храниться дольше десяти – двенадцати часов даже в холодильнике, рыба в любом виде хранится не более тридцати шести часов. Нарезанные фрукты и овощи не следует хранить дольше суток, торты и сладости можно употреблять в пищу до истечения срока годности.
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Мария Фирсова