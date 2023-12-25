Онищенко разрешил россиянам есть колбасу в Новый год

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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что колбаса вполне безопасна, поэтому ею можно угоститься во время празднования Нового года.
Так специалист развеял мифы о крайней вредности продукта.
При этом, он указал, что, накрывая новогодний стол, подбирать колбасные изделия стоит, обращая внимание на качество. Также колбасу следует правильно хранить в холодильнике и знать меру в её употреблении.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал относительно тёплую погоду в Новый год.
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«Раз колбаса разрешена – значит, она безопасна. Не надо шарахаться», — приводит utro.ru со ссылкой на РИА Новости слова Онищенко.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал относительно тёплую погоду в Новый год.
«В субботу и воскресенье, 30–31 декабря, скорее всего, будет теплая погода. Прогнозируется 1...2°C и в ночные, и в дневные часы. К вечеру 31 декабря, именно к новогодней ночи, температура начнет снижаться до 0…-3°», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Шувалов.
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Мелисса Тимофеева