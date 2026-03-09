«Шпинат, орехи и ягоды»: Диетолог назвала продукты, замедляющие старение мозга

09 марта 2026, 12:38

Диетолог Залетова: орехи и листовая зелень помогут остановить старение мозга

Фото: iStock/Lisovskaya

Ягоды, листовая зелень, а также орехи помогут остановить снижение когнитивных функций. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, замедлить когнитивный спад можно с помощью корректировки питания. Так, в рацион обязательно следует включать жирную рыбу, поскольку она является главным источником омега-3 жирных кислот. Также важно употреблять чернику и клубнику. В этих ягодах есть много флавоноидов, которые улучшают кратковременную память и замедляют процессы старения мозга.





«Ежедневно в меню должны быть листовая зелень и яркие овощи: шпинат, капуста кале, салат ромэн, брокколи и так далее. Они богаты фолиевой кислотой, лютеином, витамином Е, которые необходимы для нормального функционирования мозга. Последний к тому же является мощным антиоксидантом, защищающим клеточные мембраны от повреждений», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.