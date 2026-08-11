Шум в ушах помог обнаружить редкую опухоль в голове кемеровчанки
В Кемерове врачи обнаружили редкую опухоль в голове женщины благодаря шуму в ушах. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», кемеровчанка пришла в поликлинику на прием к сурдологу с жалобой на шум в ушах. Процедура аудиометрии снижения слуха не выявила. Тем не менее врач отправил 52-летнюю пациентку на дополнительное обследование.
«МРТ головного мозга выявило у пациентки доброкачественную опухоль, развивающуюся из нервной ткани и затрагивающей вестибулокохлеарный нерв», — отметили в ведомстве.
Там отметили, что подобная патология встречается крайне редко. Она проявляется не только шумом в ушах, но и головокружением, а также другими неврологическими нарушениями, при этом не всегда нарушается функция слуха. На сегодняшний день нейрохирурги определяют тактику лечения пациентки.