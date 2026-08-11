Шум в ушах помог обнаружить редкую опухоль в голове кемеровчанки

11 августа 2026, 13:04

Фото: iStock/undefined undefined

В Кемерове врачи обнаружили редкую опухоль в голове женщины благодаря шуму в ушах. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», кемеровчанка пришла в поликлинику на прием к сурдологу с жалобой на шум в ушах. Процедура аудиометрии снижения слуха не выявила. Тем не менее врач отправил 52-летнюю пациентку на дополнительное обследование.





«МРТ головного мозга выявило у пациентки доброкачественную опухоль, развивающуюся из нервной ткани и затрагивающей вестибулокохлеарный нерв», — отметили в ведомстве.