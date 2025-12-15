«Символ новых начинаний»: Россиянкам посоветовали сделать ринопластику перед Новым годом

15 декабря 2025, 14:20

Хирург Алексанян: решение о ринопластике может стать символом новых начинаний

Фото: iStock/Rabizo

Ринопластика является действенным способом осуществить мечту о преображении. Новый год является отличным поводом для коррекции формы носа. Об этом рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.





Он отметил, что несовершенства носа часто становятся источником комплексов и неуверенности в себе.





«Новый год — это время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Поэтому принятие решения о ринопластике может стать символом новых начинаний и стремления к лучшему. Входя в новый год с обновленным внешним видом, вы можете ощутить прилив энергии и уверенности в себе», — сказал Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.