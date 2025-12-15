«Символ новых начинаний»: Россиянкам посоветовали сделать ринопластику перед Новым годом
Ринопластика является действенным способом осуществить мечту о преображении. Новый год является отличным поводом для коррекции формы носа. Об этом рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.
Он отметил, что несовершенства носа часто становятся источником комплексов и неуверенности в себе.
«Новый год — это время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Поэтому принятие решения о ринопластике может стать символом новых начинаний и стремления к лучшему. Входя в новый год с обновленным внешним видом, вы можете ощутить прилив энергии и уверенности в себе», — сказал Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.
Врач добавил, что позитивные изменения во внешности улучшат настроение во время праздников.
По словам хирурга, ринопластику можно сделать за две недели до Нового года, чтобы встречать его уже в новом образе и прекрасно выглядеть на фотографиях. Кроме того, операцию можно провести накануне праздников, а каникулы использовать для реабилитации.