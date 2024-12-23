Скрининг в подмосковных центрах амбулаторной онкопомощи прошли 8 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 720 жителей Московской области в минувшую субботу прошли скрининги в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Стать участниками Дня открытых дверей в центрах могли жители Подмосковья старше 18 лет. Женщинам предлагали пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, мужчинам – ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, для всех желающих были доступны диагностика новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.
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Стать участниками Дня открытых дверей в центрах могли жители Подмосковья старше 18 лет. Женщинам предлагали пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, мужчинам – ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, для всех желающих были доступны диагностика новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
«Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи проводят каждую последнюю субботу месяца. Мы видим положительный отклик жителей на эту акцию и продолжим проводить её в следующем году. Только за прошедшую субботу онкоскрининг прошли порядка 720 человек. У 54 заподозрили патологии и направили на углублённое обследование», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он добавил, что всего в этом году в Днях открытых дверей участвовали почти 8 тыс. человек
Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.
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Лора Луганская