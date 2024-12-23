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В подмосковном Детском центре спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли маленькую пациентку с редким синдромом Гийена-Барре. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В клинику поступила девятилетняя девочка с неврологическими нарушениями - нарушением глотания, зрения, мимики, болью в ногах, слабостью во всех мышцах. Обследование выявило у неё редкое заболевание – синдром Гийена-Барре. Оно развилось на фоне инфекции.

При такой патологии иммунная система организма поражает собственные нервные клетки, и они перестают правильно работать. Причинами могут быть вирусы герпеса и Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, микоплазма, гемофильная палочка и другие.


«Ребёнка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, установили зонд для введения питательных смесей. Спасением девочки занималась мультидисциплинарная команда врачей – реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, реабилитологи, эргоспециалист, логопед и психолог», – рассказала врач-невролог Патимат Амирханова.
Лечение включало внутривенное введение иммуноглобулинов. Также с помощью специального внешнего аппарата плазму крови очищали от токсинов.
«Благодаря правильно подобранной терапии и раннему началу реабилитации состояние девочки постепенно восстанавливалось. Через 3,5 месяца она научилась самостоятельно дышать, глотать, говорить, держать в руках предметы, ходить за руку», – отметила Амирханова.
Сейчас школьницу выписали домой на амбулаторное лечение. По прогнозу врачей, восстановление может занять около года. При соблюдении всех рекомендаций пациентка сможет вернуться к обычной жизни.

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#подмосковье
#московская область
#медицина
#здравоохранение
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#дкц
#красногорск
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#врачи
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В Королёве из желудка малыша достали декоративный камень
23 декабря 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы извлекли из желудка ребёнка декоративный камень. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступил двухлетний мальчик, проглотивший искусственный камень во время игры, приняв его за конфету. Родители обратились к врачу, как только заметили обратили рвоту и боль в животе у сына.
«Благодаря своевременному обращению тяжёлых последствий удалось избежать. Мы достали камень в ходе гастроскопии, используя эндоскопическое оборудование. Мы часто сталкиваемся с подобными случаями. Обычно детей привлекают небольшие блестящие предметы – такие, как этот декоративный камень. Ещё мы неоднократно извлекали из желудка ключи, магниты, колпачки от ручек, батарейки и монеты», – рассказал врач-эндоскопист Сергей Глотов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мальчик уже выписан домой и вернулся к обычной жизни.

Медики напоминают, что дети, познавая окружающий мир, стремятся всё попробовать и могут случайно проглотить инородный предмет. Врачи призывают родителей внимательно выбирать игрушки, чтобы радость ребёнка не обернулась трагедией.

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В подмосковном Детском центре спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре

В каширскую деревню Тарасково 25 декабря приедет мобильный медкомплекс

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#подмосковье
#московская область
#дкц
#дети
#ребёнок
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#мальчик
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В каширскую деревню Тарасково 25 декабря приедет мобильный медкомплекс
23 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Передвижной медицинский комплекс приедет в деревню Тарасково городского округа Кашира в среду, 25 декабря, в медкомплексе жители смогут пройти осмотр и сделать прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен», — пояснил заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов.
Профилактический осмотр, который предложат жителям деревни Тарасково в мобильном комплексе, включает в себя антропометрию, приём у терапевта, измерение артериального давления, клинический анализ крови, измерение уровня сахара и холестерина, а также, с определённого возраста, ЭКГ. Желающие пройти профосмотр должны будут взять с сбой паспорт и полис ОМС. Приём будет проходить с 10:00 до 12:00.

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#кашира
#медицина
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#профилактика
#диспансеризация
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Диетолог рассказала, чем нельзя запивать оливье
Диетолог Писарева: оливье нельзя запивать соком и газировкой из-за риска вздутия
23 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/DronG

Оливье нельзя запивать соками и газированными напитками, так как такое сочетание грозит вздутием. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, лучше пить воду или другие напитки за полчаса до еды, а во время самого употребления пищи ничем ее не запивать.
«Лучше всего не запивать оливье никакими соками, потому что это простые углеводы, которые очень быстро усваиваются. В салате оливье есть мясо, картофель и другие овощи, которые будут усваиваться намного дольше. Соответственно, может произойти вздутие. К сокам также можно добавить любые компоты, газированные напитки, еще шампанское, сладкие алкогольные коктейли», — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Писарева добавила, что самые безобидные напитки, которые все же можно употреблять во время еды, — это вода с лимоном или сухое вино.

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В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию более 6 млн человек
23 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 6 миллионов жителей Московской области прошли диспансеризацию в поликлиниках региона с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить у пациентов различные заболевания и патологии и вовремя начать лечение. Такую проверку с начала года прошли более 6 млн жителей Московской области. Для удобства пациентов узнать о результатах прохождения диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации — без похода в поликлинику», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию в своей поликлинике, жителю Подмосковья нужно прийти туда с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», чат-бот в Telegram, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

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#минздрав мо
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в 2025 году введут семь поликлиник и три подстанции скорой
23 декабря 2024, 14:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в следующем году начнут работу семь новых поликлиник, сообщил губернатор Андрей Воробьёв, подводя итоги 2024-го в обращении к жителям региона. Он назвал развитие здравоохранения одной из важных тем в стране.
«В следующем году мы введём семь новых поликлиник. Они заработают в Одинцове, Котельниках, Видном, Люберцах и Ногинске, детские поликлиники - в Пушкинском городском округе и в Чехове. Откроем также три подстанции скорой помощи – в Ступине, Можайске и Ленинском. Ленинский округ активно растёт, и скорая помощь должна быть не только в Видном, а максимально близко», – пояснил Воробьёв.
Он также рассказал, что в течение 2024 года в регионе построили восемь новых медицинских объектов.
«Это поликлиника в Лобне, станция скорой помощи в Ногинске, шесть ФАПов в Волоколамске, Шаховской и Солнечногорске. До конца года специалисты завершат стройку ещё двух объектов: долгожданного комплекса в Хотькове с поликлиникой и стационаром, в Лосино-Петровском и в микрорайоне Лукино-Варино», – отметил глава региона.
Губернатор рассказал и об особом внимании властей Подмосковья к капремонту поликлиник. Задача – кардинально изменить всё, что безнадежно устарело.
«В этом году завершим 13 объектов, в том числе восемь стационаров в Одинцове Пушкине, Волоколамске, Дмитрове и Воскресенске, а также пять поликлиник в Жуковском, Мытищах, Раменском, Истре и Дмитрове», – добавил Воробьёв.
Что касается ремонта, то в 2025 году его завершат в 17 стационарах Подмосковья и 13 поликлиниках в разных городских округах.

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В Подмосковье приглашают доноров с первой и второй группами крови
23 декабря 2024, 13:50

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Лечебные учреждения Московской области по состоянию на 23 декабря нуждаются в донорской крови первой и второй групп как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором, а также в четвёртой отрицательной группе крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На сегодняшний день требуются пополнить запасы I и II положительной и отрицательной, а также IV отрицательной групп крови. При этом окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сделать донацию можно в Московском областном центре крови и в его подразделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Донором может стать любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к сдаче крови.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье строят флагманские медцентры для лечения самых сложных патологий
23 декабря 2024, 13:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье будет реализован проект флагманских медицинских центров, где будут лечить самые сложные случаи. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям.
«В этом году при поддержке президента достигнута очень важная цель – в Подмосковье работает Детский медицинский центр им. Л. Рошаля. Со второго месяца своей деятельности он вышел на проектную мощность как амбулаторно, так и стационарно. Уже сейчас там получили помощь дети из 56 регионов нашей страны. Лучшие практики, лучшие методики должны быть реализованы в нашем госпитале. Туда поступают самые сложные пациенты, это госпиталь третьего уровня», – пояснил губернатор.
Он добавил, что сейчас также идёт активное строительство в Балашихе следующего центра, который поддержал президент.
«Это медицинский центр на 1,2 тыс. коек. Мы его построим, и эффект от этого почувствует всё восточное направление нашего региона. Это Балашиха, Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Ногинск, Павловский Посад. На севере области наша задача – выйти в сентябре на строительство третьего современного центра на 800 коек. И весь Север Подмосковья также будет получать помощь в самых сложных случаях», – добавил Воробьёв.
По словам главы региона, лечить рядовые заболевания и проводить несложные операции будут в больницах на местах.

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#здравоохранение
#медицина
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#московская область
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#андрей воробьёв
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#больницы
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Нарколог рассказал, как не уйти в запой в новогоднюю ночь
Нарколог Шуров: во избежание похмелья в Новый год нужно запланировать активность
21 декабря 2024, 17:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Для того, чтобы не уйти в запой и исключить похмелье в Новый год, нужно минимизировать количество алкоголя и запланировать физическую активность после застолья. Об этом рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголикам стоит вообще отказаться от употребления спиртного.
«Не сидеть часами за столом, а запланировать после того, как встретили Новый год, какую-то активность: каток, прогулка, фильмы, встречи. <…> Если есть зависимость и утрачен количественный контроль, пить нельзя вообще, потому что это первая, она же стартовая, стадия алкоголизма, и алкоголику пить нельзя ни при каких обстоятельствах», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время стало известно, что перед Новым годом россияне купили на 30% больше соленых и маринованных огурцов, чем месяцем ранее. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование торговой сети АШАН, самыми популярными категориями оказались маринованные огурцы, корнишоны и соленые.
«В этом году перед Новым годом мы, наоборот, замечаем определенный ажиотаж вокруг этой категории продуктов: люди возвращаются к любимым семейным рецептам, выбирают домашние заготовки, чтобы создать традиционную атмосферу семейного праздника», — отметили в исследовании.
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В Бронницкой больнице запустили в работу цифровой маммограф
20 декабря 2024, 20:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлинике Бронницкой больницы начал работу новый цифровой маммограф. По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, на новом оборудовании планируют проводить более 20 исследований за смену.
«Цифровое оборудование позволяет проводить качественную и точную диагностику. Врачи получают детальное и качественное изображение, а значит, и более точные результаты исследования. Так, в поликлинике Бронницкой больницы заработал новый маммограф. На его закупку было направлено более 20 млн рублей», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

В ведомстве напомнили, что пройти маммографию можно по направлению врача. Запись на приём – через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Как отметили в министерстве, жительницам Московской области старше 40 лет, не проходившим исследование более двух лет, доступна самозапись на маммографическое исследование.

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