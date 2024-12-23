В подмосковном Детском центре спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли маленькую пациентку с редким синдромом Гийена-Барре. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В клинику поступила девятилетняя девочка с неврологическими нарушениями - нарушением глотания, зрения, мимики, болью в ногах, слабостью во всех мышцах. Обследование выявило у неё редкое заболевание – синдром Гийена-Барре. Оно развилось на фоне инфекции.
При такой патологии иммунная система организма поражает собственные нервные клетки, и они перестают правильно работать. Причинами могут быть вирусы герпеса и Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, микоплазма, гемофильная палочка и другие.
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При такой патологии иммунная система организма поражает собственные нервные клетки, и они перестают правильно работать. Причинами могут быть вирусы герпеса и Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, микоплазма, гемофильная палочка и другие.
«Ребёнка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, установили зонд для введения питательных смесей. Спасением девочки занималась мультидисциплинарная команда врачей – реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, реабилитологи, эргоспециалист, логопед и психолог», – рассказала врач-невролог Патимат Амирханова.Лечение включало внутривенное введение иммуноглобулинов. Также с помощью специального внешнего аппарата плазму крови очищали от токсинов.
«Благодаря правильно подобранной терапии и раннему началу реабилитации состояние девочки постепенно восстанавливалось. Через 3,5 месяца она научилась самостоятельно дышать, глотать, говорить, держать в руках предметы, ходить за руку», – отметила Амирханова.Сейчас школьницу выписали домой на амбулаторное лечение. По прогнозу врачей, восстановление может занять около года. При соблюдении всех рекомендаций пациентка сможет вернуться к обычной жизни.
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Лора Луганская