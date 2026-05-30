«Смартфонный шейный синдром»: Стало известно о новой эпидемии среди подростков
Врач-травматолог Александр Шелепов рассказал о «смартфонном шейном синдроме». По словам специалиста, привычка подолгу смотреть в экран с наклонённой вперёд и вниз головой создаёт перегрузки шеи и верхней части спины.
В беседе с «Газетой.Ru» доктор отметил, что такая поза многократно увеличивает нагрузку на шейный отдел. Мышцы постоянно удерживают голову вне нейтрального положения, что ведёт к спазмам, нарушению осанки и износу позвоночника.
«Особенно актуальна эта проблема для подростков: они проводят много часов в день с гаджетами, их скелет и мышечный корсет ещё формируются, а контроль осанки развит хуже, чем у взрослых», — подчеркнул врач.Шелепов сообщил, что первые симптомы — ноющая боль в шее и между лопатками, тяжесть в плечах, головные боли к концу дня, онемение или «мурашки» в руках. Внешне заметны сутулость и выдвижение головы вперёд.
«Важно каждые 20 минут делать короткий перерыв, отрывать взгляд от экрана, выпрямляться. Телефон лучше поднимать ближе к уровню глаз, ноутбук или монитор тоже должны быть на уровне глаз. Рабочее место должно позволять сидеть с опорой спины, коленями под углом около 90°, стопами на полу», — заявил Шелепов.Эксперт добавил, что ежедневная ходьба, плавание, упражнения для спины, йога или пилатес снижают риски.