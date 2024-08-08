Вы можете не заметить тихий инсульт: невролог Щипицина назвала главные признаки

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Невролог Наталья Щипицина рассказала о первых признаках тихого инсульта, которые могут не сразу насторожить пациента. По словам заведующей неврологическим отделением Люберецкой областной больницы, ранние симптомы этого состояния могут проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе, а также нарушений речи.
«Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизоды нарушения речи», – уточнила Щипицина в интервью РИА Новости.
Также, по ее словам, кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут сигнализировать о наличии ишемии в головном мозге. Для точной диагностики необходимо наблюдение у врача в течение суток и проведение нейровизуализации, в частности МРТ головного мозга в специальном режиме.
Щипицина подчеркнула, что преходящие нарушения мозгового кровообращения иногда можно спутать с гипертоническим кризом. В этом случае важно провести своевременную диагностику, чтобы предотвратить развитие инсульта и минимизировать его последствия.
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