Уролог Фирсова раскрыла, признаком чего могут быть отёки лица

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Врач-уролог Дарья Фирсова заявила, что отёчность лица может быть признаком нефритического синдрома.
«Нефритический синдром проявляется высоким давлением, кровью в моче, уменьшением количества мочи и небольшими отеками. Он является частым признаком гломерулонефрита, то есть воспалительного заболевания почек. В большинстве случаев развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма на инфекции», – отметила в беседе с Газета.ру Фирсова.
Кроме этого, такой признак может свидетельствовать и о таких недугах, как мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит.
При обнаружении у себя подобных симптомов рвач рекомендовал обращаться к специалистам.
Ранее врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева заявила, что при выборе уходовой косметики надо обращать внимание прежде всего на состав продукта.
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