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Уролог Фирсова раскрыла, признаком чего могут быть отёки лица

Уролог Фирсова: Отёки могут быть следствием нефритического синдрома
05 августа 2024, 21:27
Фото: iStock/Ivan-balvan

Фото: iStock/Ivan-balvan

Врач-уролог Дарья Фирсова заявила, что отёчность лица может быть признаком нефритического синдрома.
«Нефритический синдром проявляется высоким давлением, кровью в моче, уменьшением количества мочи и небольшими отеками. Он является частым признаком гломерулонефрита, то есть воспалительного заболевания почек. В большинстве случаев развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма на инфекции», – отметила в беседе с Газета.ру Фирсова.

Кроме этого, такой признак может свидетельствовать и о таких недугах, как мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит.



При обнаружении у себя подобных симптомов рвач рекомендовал обращаться к специалистам.

Ранее врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева заявила, что при выборе уходовой косметики надо обращать внимание прежде всего на состав продукта.

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Врач Забалуева раскрыла, на что обращать внимание при выборе уходовой косметики
Врач Забалуева рекомендовала косметику с большим количеством липидов
05 августа 2024, 19:17

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева заявила, что при выборе уходовой косметики надо обращать внимание прежде всего на состав продукта.
По её словам, лучше всего подойдут крема с большим количеством липидов.

«У нас всех сейчас барьер кожи нарушен практически до 100%. Потому что мы все сушим кожу водой, солнцем, плюс перелёты, стресс. Отсюда недостаток липидов», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru пояснение специалиста.

А диетолог Полина Журавлева рекомендовала овсяную кашу как наиболее полезную из всех.

«С появлением экзотических каш из киноа и так далее овсянку начали ставить под сомнение. Но я могу уверенно сказать, что именно овсяная каша возглавляет рейтинг самых полезных каш. Овсянка обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и прекрасно утоляет чувство голода», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявляла, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.

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Миколог Склярова раскрыла, какая опасность может поджидать в водоёмах
Миколог Склярова предупредила об опасных бактериях в водоёмах
05 августа 2024, 18:45

Фото: iStock/lightphoto

Врач-дерматолог, клинический миколог Валерия Склярова заявила, что в водоёмах и стоячей воде могут обитать опасные бактерии и вирусы.
Так, купаясь в таких местах, можно подхватить кишечную палочку.

«Там может обитать синегнойная палочка, которая весьма опасна, а также грибок или цветной лишай. Вполне может развиться гнойное поражение кожи вследствие влияния таких бактерий, как гноеродные кокки. Комары, мошки — все они любители тёплых влажных мест возле побережья. Подобные встречи с насекомыми нередко провоцируют зуд, возникновение гнойничков и развитие воспалительных процессов», — поделилась в беседе с «Вечерей Москвой» специалист.

А жители кузбасского города Белово стали массово жаловаться на нашествие южнорусских тарантулов. Специалисты успокоили граждан, отметив, что для человека они не несут угрозы. Такие пауки являются охотниками, а также охраняют территорию, на которой живут, от таких вредных насекомых как жуки, мухи, комары, мошки, гусеницы, черви, жужелицы. Как пишет «Сiбдепо», к ним лучше всё же не приближаться и не трогать их, так как укусы этих членистоногих очень неприятны и могут вызвать раздражение и зуд.

Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах.

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#водоёмы
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#опасность
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Балашихинские онкохирурги спасли 85-летнюю пациентку с огромной саркомой
05 августа 2024, 16:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В Балашихе онкохирурги удалили 85-летней женщине огромную опухоль тонкой кишки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2022 году у пациентки появились периодические боли внизу живота. Она самостоятельно начала принимать обезболивающие препараты, но к врачам не пошла. После того, как у неё увеличился живот, и повседневная жизнь стала невозможной, женщина обратилась в Московский областной онкологический диспансер. В итоге у неё обнаружили саркому брыжейки тонкой кишки.
«Опухоль достигала 40 м в диаметре. Для спасения жизни пациентки мы провели оперативное хирургическое вмешательство. Через 12 дней после операции женщину выписали под наблюдение гинеколога по месту жительства», – рассказала заведующая онкологическим гинекологическим отделением №4 Ирина Карьгина.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Онкологи напомнили о необходимости проходить профилактический осмотр у акушера-гинеколога раз в год даже при отсутствии жалоб. Это поможет своевременно диагностировать гинекологическое заболевание.

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Жуковские хирурги сохранили руку пациенту на гемодиализе

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Подмосковные хирурги поставили на ноги упавшего с питбайка подростка
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#опухоль
#здоровье
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#подмосковье
#московская область
#диспансер
#операция
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Жуковские хирурги сохранили руку пациенту на гемодиализе
05 августа 2024, 15:34

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Дмитрий Павлов

Врачи Жуковской больницы провели уникальную операцию, которая позволила спасти жизнь мужчины и сохранить ему правую руку. Об этом сообщили в лечебном учреждении.
С 2019 года пациент находится на гемодиализе. На правой руке была сформирована фистула, но позже перекрылась подключичная вена. Диализ стало невозможно проводить с нужной скоростью и степенью очистки крови. Кроме того, правая рука увеличилась в размерах, появились трофические язвы, боли и дискомфорт.
«На фоне функционирующей фистулы закрылась подключичная вена, из-за чего увеличенный венозный кровоток не мог дренироваться напрямую из руки. Это привело к патологическому отёку руки и поставило под угрозу проведение гемодиализа», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Борис Гегенава.

Пациент пытался получить помощь по восстановлению проходимости вены по месту жительства в Воронеже, но оказалось, что там подобные вмешательства не проводятся. Не смогли ему помочь и в профильной столичной клинике: московские врачи дважды пытались открыть вену, но безуспешно.

В итоге пациент нашёл в интернете Жуковскую ОКБ и отправился туда на госпитализацию. В больнице ему выполнили операцию по открытию и баллонной ангиопластике подключичной вены. Она прошла успешно, объём руки значительно уменьшился.

Хирургическое вмешательство проводили на новом ангиографическом комплексе, приобретённом по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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#московская область
#здравоохранение
#здоровье
#жуковский
#хирург
#врачи
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Долгопрудненские врачи вернули возможность ходить упавшему с высоты пациенту
05 августа 2024, 14:25

Фото: iStock / mkitina4

Врачи Долгопрудненской больницы вылечили мужчину со множественными переломами после падения с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
46-летний мужчина поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытый перелом крестца с разрывом, а также перелом костей с обеих сторон. Травмы мужчина получил, упав с пятиметровой высоты.
«После стабилизации состояния пациента мы провели ему операцию. Зафиксировали крестцово-подвздошное сочленение специальными винтами и соединили кости таза стержневым аппаратом наружной фиксации. Операция прошла успешно, уже через шесть недель пациент снова смог ходить самостоятельно», – рассказал заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное наблюдение у травматолога по месту жительства. Накануне выписки ортопеды сняли ему аппарат наружной фиксации.

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#подмосковье
#московская область
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Купальный сезон продолжается: Врач рассказал, как не подхватить кишечную инфекцию летом
Врач Викулов: подхватить инфекции проще всего в пресноводных водоемах
05 августа 2024, 14:18

Фото: iStock/grinvalds

Купальный сезон продолжается, а в Южных регионах он продлится до конца сентября. Случаи, когда люди заражаются кишечными инфекциями после купания, не единичны, поэтому возникает вопрос: как обезопасить себя, не лишив приятной возможности охладиться на курортах?
Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» сообщил, что заражение чаще всего происходит в пресноводных водоемах, но и случаи кишечных инфекций также наблюдаются в Черном море.

По мнению инфекциониста, люди заражаются ежегодно в России и во всем мире в период лета, поэтому в этом нет ничего удивительного, однако стоит соблюдать главные правила.

Фото: iStock/possum1961

  1. Не купаться в пресноводных водоемах, в которых неизвестно, какое качество воды.
  2. Не купаться в диких водоемах, где нет организованных пляжей.
  3. Если есть запреты на купания или запрещающие таблички, не пренебрегать этим.
  4. Не купаться в стоячей воде.
  5. Смотреть сводку и рекомендацию санитарных служб и Роспотребнадзора прежде, чем соглашаться на купание в водоемах, в которых могут быть и сточные воды и возбудители кишечных инфекций.

В завершении беседы Георгий Викулов напомнил, что самые безопасные открытые водоемы — это те, что с соленой водой.

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#вирусолог
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Подмосковные хирурги поставили на ноги упавшего с питбайка подростка
05 августа 2024, 13:56

Фото: iStock / federico cardaio

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы спасли юношу, получившего тяжёлые травмы после падения с питбайка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 16-летнего подростка с множественными травмами ноги и руки. Он получил их, паркуя в гараж своё транспортное средство и не справившись с весом питбайка. Врачи диагностировали открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков, а также закрытый перелом нижней трети лучевой кости предплечья со смещением отломков.
«Хирургическое лечение было объёмным. На ноге мы выполнили открытую репозицию, то есть сопоставили отломки кости внутренней и наружной лодыжек голени и зафиксировали металлическими конструкциями. Также провели пластику пяточно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава. Параллельно мы выполнили закрытое сопоставление отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнем», – описала лечение врач-травматолог МОДКТОБ Наталья Агафонова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациент выписан, однако его ждут восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.
«Довольно часто к нам попадают дети, получившие травмы во время катания на электросамокатах и питбайках. Еженедельно мы проводим профилактику детского травматизма, создавая памятки для детей и их родителей», – добавил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он настоятельно рекомендовал соблюдать все меры предосторожности во время пользования транспортными средствами и не забывать, что травму проще предотвратить, чем лечить.

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#подмосковье
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#хирург
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#травмы
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Врач скорой помощи Полякова раскрыла лучшую тактику при травмах головы и позвоночника
Врач скорой помощи раскрыла лучшую тактику при травмах головы и позвоночника
05 августа 2024, 13:38

Фото: iStock / SbytovaMN

Летом люди часто сталкиваются с такими серьёзными проблемами, как повреждения позвоночника и черепно-мозговые травмы. Они могут возникнуть в результате дорожно-транспортных происшествий, на детских площадках, при падении с батута, велосипеда или самоката.
Первое, что нужно сделать в случае черепно-мозговой травмы – обеспечить пострадавшему полный покой. Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова.

Фото: iStock / humonia

«Нужно максимально ограничить его от воздействия каких-то внешних факторов. Если человек в сознании, мы можем спросить у него, где и что болит. У человека с черепно-мозговой травмой может быть тошнота и рвота. Если есть рвотный рефлекс, нужно препятствовать попаданию рвотных масс в дыхательные пути», – отметила врач.
Важно также выяснить, если ли у пострадавшего повреждение позвоночника, в том числе шейного отдела.
«Мы должны максимально бережно зафиксировать шейный отдел позвоночника. К сожалению, подручными средствами сделать это будет сложно. В этом случае нужно дождаться приезда скорой. Оценить наличие травмы позвоночника тоже непросто, даже если человек жалуется на боль. Лучшая тактика при ДТП, например, – не трогать пациента до приезда бригады врачей и не перемещать его, потому что мы можем нанести ему дополнительную травматизацию. Такая тактика относится как к черепно-мозговым травмам, так и к травмам позвоночника», – подчеркнула собеседница «Радио 1».

Фото: iStock / Motortion


По словам Поляковой, перемещать пострадавшего можно только при наличии угрозы его жизни – например, если автомобиль может взорваться. Тогда нужно положить его на твёрдую, ровную поверхность и перенести в безопасное место.

Фото: iStock / AD077

Обезболивающие препараты тоже лучше не давать, особенно если пострадал ребёнок – у него может развиться аллергическая реакция. Такой препарат можно дать только в случае, если на месте происшествия присутствуют его родители, и они утверждают, что у ребёнка нет аллергии, заключила медик.

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#подмосковье
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Поликлиника в Котельниках получила мобильный аппарат для УЗИ
05 августа 2024, 13:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Переносное устройство для ультразвуковой диагностики поступило в Котельниковскую городскую больницу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новый аппарат позволит лучше и более детально визуализировать различные образования. Он даёт возможность проводить все виды исследований, которые назначают врачи», — рассказала врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.
Современный мобильный УЗИ-аппарат будет использоваться для проведения медосмотрах в детских садах и школах, а также на выездах к маломобильным пациентам.

Отмечается, что современный переносной аппарат для УЗИ поступил в поликлинику городского округа Котельники в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
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