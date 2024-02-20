«Сохранит красоту и улучшит самочувствие»: Врач рассказала о принципах питания в менопаузу

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В период менопаузы женищне стоит добавить в рацион больше овощей, фруктов и зелени, а также убрать хлебобулочные изделия и сладости. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк.
«Нужно знать, что в период менопаузы наступает риск развития остеопороза, это снижение костной плотности костей. Следовательно, необходимо обратить внимание на продукты с повышенным содержанием кальция и витамина Д. Для сохранения мышечной массы и поддержания обмена веществ необходимо увеличить потребления белка», — рассказала Фисюк в беседе с «Газетой.Ru».Она отметила, что важно сбалансировать количество белков, жиров и углеводов. Это позволит не только скорректировать массу тела, но и улучшить внешний вид.
Также Фисюк посоветовала женщинам в период климакса заняться йогой или плаванием.
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Алина Юрчак