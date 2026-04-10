Врач предупредила, как храп мужа влияет на здоровье жены
Весной у многих мужчин из-за аллергии закладывает нос, и они начинают громко храпеть по ночам — это может серьезно навредить их женам. Об этом предупредила сомнолог Ирина Галеева.
По ее словам, которые приводит телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА», женщины рискуют оглохнуть на одно ухо — то, которым они спят к мужу. Уровень шума от храпа способен превышать 80 дБ, что сопоставимо с шумом оживленной трассы или цеха металлургического комбината. При ежедневном воздействии такого звука во сне у женщин повреждаются клетки внутреннего уха, и эти изменения необратимы.
Кроме того, специалист отметила, что храп мужа вредит и нервной системе: ухудшаются длительность и глубина сна, по утрам появляются головные боли. В итоге 41% пар решают проблему радикально и расходятся по разным кроватям.
