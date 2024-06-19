Солнечногорские хирурги спасли девушку после падения с балкона на восьмом этаже

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Врачи Солнечногорской больницы спасли жизнь девушки, упавшей с восьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В приёмном покое, куда доставили 22-летнюю пациентку, она рассказала, что упала с балкона из-за головокружения. Пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом обеих костей правого предплечья, оскольчатые переломы правого и левого бёдер, а также травму грудной клетки.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
По прогнозам хирургов, через полгода пострадавшая сможет передвигаться самостоятельно. А полное восстановление займёт от восьми месяцев до года. После восстановления девушку переведут в отделение реабилитации стационара.
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«Мы установили пациентке на бёдра два аппарата внешней фиксации и провели операцию на предплечье. Обе кости зафиксировали с помощью пластины. Впереди ещё две операции. Из-за травмы обеих голеней пациентке придётся провести в постели до четырёх месяцев», – сказал травматолог Солнечногорской больницы Андрей Оверченко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
По прогнозам хирургов, через полгода пострадавшая сможет передвигаться самостоятельно. А полное восстановление займёт от восьми месяцев до года. После восстановления девушку переведут в отделение реабилитации стационара.
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Лора Луганская