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Солнечногорские хирурги спасли младенца, проглотившего инородное тело

05 июня 2024, 10:24
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Солнечногорской больницы спасли от удушья младенца, проглотившего пластиковый цветок от детского конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 10-месячный ребёнок с признаками удушья и острым нарушением дыхания. Врачи решили провести экстренную бронхоскопию.
«Манипуляция заняла пять минут. Эндоскописты провели под наркозом бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зелёным пластиковым цветком от детского конструктора», – рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин.


Сейчас дыхание маленького пациента восстановлено, однако он продолжает находиться под наблюдением медиков.

Врачи напомнили, что нельзя в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов. Если родители заподозрили, что малыш проглотил инородный предмет, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
Жители Каширы прошли медосмотр в Городском парке
05 июня 2024, 10:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Возможность пройти комплексное медицинское обследование в Городском парке появилась у жителей Каширы этим летом, за минувшие выходные такой врачебный осмотр прошли уже 15 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы рады, что жители активно откликнулись на нашу инициативу. Проведение диспансеризации в парке позволяет приблизить медицинские услуги к населению и сделать их более доступными», — сказала фельдшер Мария Перминова.
Она добавила, что такая возможность особенно важна для тех, кто редко обращается в поликлинику, но при этом нуждается в регулярных медицинских осмотрах.

Выездная диспансеризация в парке организована силами Каширской больницы, медики будут проводить такие осмотры для всех желающих каждое воскресенье с 10 утра до четырёх часов дня.

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Солнечногорские хирурги спасли младенца, проглотившего инородное тело

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#парк
#медицина
#здравоохранение
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Подмосковье закупит около 60 единиц оборудования для заготовки крови
05 июня 2024, 10:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современное оборудование для заготовки и хранения крови и её компонентов закупят в текущем году для медицинских учреждений Московской области на сумму свыше 211 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Новое оборудование позволит специалистам заготавливать больше крови и её компонентов. В этом году для медицинских учреждений Подмосковья планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму более 211 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Алексея Сапанюка.
Отмечается, что донорская кровь и её компоненты необходимы для лечения пациентов с сильной кровопотерей, ожогами, травмами и другими заболеваниями. Новая медтехника поступит в семнадцать медицинских организаций региона, включая Московский областной центр крови и ряд окружных больниц. Оборудование будет закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицина
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#подмосковье
#минздрав мо
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Первый День открытых дверей в МОНИИАГ собрал около 30 будущих мам и их близких
04 июня 2024, 21:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии впервые открыл двери для будущих мам и их семей. Мероприятие привлекло порядка 30 пациенток, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Это первое мероприятие такого рода в МОНИИАГ. Мы познакомили гостей с уникальной историей первого в стране института акушерства и ответили на самые часто задаваемые вопросы будущих мам и их близких», – рассказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения Мария Игнатьева.
Будущих мам, их родственников и детей ждали не только познавательные встречи с врачами, но и угощение и приятные сюрпризы от организаторов. На встрече выступили бывшие пациенты института. Они рассказали о собственном опыте родов в МОНИИАГ.

В институте намерены проводить такие встречи на регулярной основе, причём как онлайн, так и оффлайн.

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#минздрав мо
#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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Врач Калошина объяснила причину старения детей из-за вейпов
04 июня 2024, 20:31

Фото: iStock/FabrikaCr

Детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что старение организма даже у детей из-за вейпов, электронных сигарет и курительных смесей происходит из-за недостатка питательных веществ.
«Электронные сигареты подвергают тело воздействию свободных радикалов, одновременно снижая уровень витаминов А и С, которые играют важную роль в производстве коллагена и эластина. Результат недостатка питательных веществ — преждевременное старение в виде сухости, расширенных пор, дряблости, морщин, гиперпигментации и неровной текстуры кожи», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

Она напомнила, что курение вейпов и электронных сигарет вредно тем более растущему организму и может оказать пагубное влияние на работу печени и почек, органы дыхания, центральную нервную систему и т. д.
А заведующая 2-м отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова предупредила об опасностях, которые могут поджидать на дачных участках летом.

«Инфекций, которые можно подхватить за городом, очень много. Начнем с кишечных. Работа в земле, грязные руки и съеденная прямо на грядке клубничка – и бактериальная инфекция гарантирована. Лето – это сезон именно бактериальных инфекций», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Потапова.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин также говорил, что курение негативно влияет на весь организм человека, в том числе и на голосовые связки. Так, из-за пристрастия к табаку можно даже потерять голос.

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#курение
#инфекция
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#подростки
#вейпы
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Врач Толмасова раскрыла неожиданную пользу абрикосов
Врач Толмасова: Абрикос может защитить от некоторых форм рака
04 июня 2024, 19:20

Фото: iStock/Professor25

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.
«В абрикосах содержится высокая концентрация природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол, которые защищают растение. Эти элементы оказывают такое же воздействие и на наш организм, поддерживая нашу иммунную систему и даже защищая от некоторых форм рака», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она добавила, что, кроме этого, абрикосы могут поддерживать зрение, сохранять молодость кожи, улучшить работу ЖКТ, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и т. д.

Ранее врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что некоторые дикие растения не просто пригодны для пищи, но и обладают полезными свойствами.

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#зрение
#врач
#фрукты
#питание
#здоровье
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Врач Кашух раскрыла пользу съедобных диких растений
04 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/dulezidar

Врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что некоторые дикие растения не просто пригодны для пищи, но и обладают полезными свойствами.
По её словам, например, крапива может быть полезна для зрения и работы мозга, а одуванчик содержит витамины А, С, В1 и В2, которые поддерживают иммунитет и нормальный метаболизм.

«Дикоросы могут быть хорошим дополнением к рациону, но во всем нужна мера. Не стоит их переедать. Во многих дикорастущих растениях содержатся фитохимические вещества, способные навредить организму при частом употреблении. Если человек принимает какие-то лекарства, то ему особенно не рекомендуется употреблять дикоросы без консультации с врачом», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Кашух.

Специалист добавила, что при сборе растений для употребления всегда надо учитывать экологическую обстановку и не срывать ничего вблизи автомобильных и железных дорог, рядом с фабриками и заводами.

До этого эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова не рекомендовала держать дома лианы, кактус и папоротник, поскольку они плохо влияют на энергетику жилища.

«Находясь в пространстве для сна или отдыха, папоротники могут стать источником неудач, ссор, плохого настроения и проблем со здоровьем. С осторожностью дома следует размещать кактусы. Их форма и наличие колючек могут стать источником негативной энергии Ша-Ци. В спальне не стоит держать лианы, так как они символизируют одиночество», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» специалист.

Ранее сообщалось, что российских садоводов могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика, наркосодержащих растений, а также картофеля с целью продажи.

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#растения
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#витамины
#иммунитет
#здоровье
#энергия
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Врач Алексеева раскрыла, когда открывать купальный сезон
Врач Алексеева: Вода должна прогреться хотя бы до 22°C
04 июня 2024, 17:57

Фото: iStock/Artem Tryhub

Врач-терапевт Лариса Алексеева поделилась, что начинать купаться, в частности жителям столицы, стоит лишь тогда, когда вода достаточно прогреется.
По её словам, лучше дождаться, пока вода прогреется хотя бы до 22°C. Она отметила, что в противном случае есть высокие шансы простудиться и заболеть.

«Если показатели ниже, например, около 17-20°C, то лучше не рисковать. Известно, что многие любят на пляже не только загорать и устраивать заплывы, но и пить прохладные напитки, заедая это дело мороженым. Вот такой расклад может привести к нежелательным последствиям», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Специалист добавила, что ещё одной причиной, почему надо отложить купальный сезон, является переменчивость погоды.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столице ожидаются ливни и грозы на этой неделе.

«Мы ждём ливни и грозы. Они где-то будут давать очень большое количество осадков, а где-то пройдут совсем незаметно. Но вот эта «пестрота» в осадках будет свойственна и четвергу, и пятнице. А в субботу у нас опять погода без осадков», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.

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#купание
#пляжи
#погода
#врач
#опасность
#купальный сезон
#терапевт
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Балашихинские врачи спасли жизнь пациентки с разорвавшейся гнойной капсулой в печени
04 июня 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли женщину с разорвавшейся гнойной капсулой в печени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 78-летняя пациентка с жалобами на постоянную боль в животе, которая распространилась на всю поверхность брюшины. Врачи диагностировали у неё абсцесс печени с разлитым гнойным перитонитом. Подобное воспаление приводит к нарушению функций организма и летальному исходу.
«В левой доли печени образовалась заполненная гноем капсула. Произошёл её прорыв, и гнойное содержимое оказалось в брюшной полости. Патогенная микрофлора начала распространяться на соседние жизненно важные органы. Ситуация была критической и могла закончиться летальным исходом, если бы не оказанная вовремя помощь. Врачи провели пациентке антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Павел Коваль.
Затем, по его словам, хирурги вскрыли и дренировали абсцесс левой доли печени, выполнили санацию брюшной полости. Всего убрали около литра свободной жидкости.

Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Специалисты дали ей рекомендации по питанию и восстановлению.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#балашиха
#хирург
#врач
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#больница
#подмосковье
#московская область
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В Подольске женщине удалили кисту с костями черепа, волосами и жиром
04 июня 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольского роддома удалили женщине кисту, содержавшую кости черепа, жир и волосы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 34-летняя пациентка с ранее диагностированным новообразованием в правом яичнике – тератомой. Это врождённая патология, которая возникает ещё во время эмбрионального развития. В ней могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткани, а также более сложные органы – например, глаз или конечности.
«Пациентке удалили тератому диаметром 8 см, содержимым которой были волосы, зачатки костей черепа и жир. Подобные операции являются высокотехнологичными, так как удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Это требует аккуратного оперативного вмешательства», – сказал главный врач Александр Скобенников.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Как отметили в министерстве, репродуктивная функция у женщины сохранена, и в будущем она сможет планировать беременность.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#минздрав мо
#операция
#хирург
#подольск
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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