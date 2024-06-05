Солнечногорские хирурги спасли младенца, проглотившего инородное тело

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Солнечногорской больницы спасли от удушья младенца, проглотившего пластиковый цветок от детского конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 10-месячный ребёнок с признаками удушья и острым нарушением дыхания. Врачи решили провести экстренную бронхоскопию.
Сейчас дыхание маленького пациента восстановлено, однако он продолжает находиться под наблюдением медиков.
Врачи напомнили, что нельзя в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов. Если родители заподозрили, что малыш проглотил инородный предмет, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
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«Манипуляция заняла пять минут. Эндоскописты провели под наркозом бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зелёным пластиковым цветком от детского конструктора», – рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин.
Сейчас дыхание маленького пациента восстановлено, однако он продолжает находиться под наблюдением медиков.
Врачи напомнили, что нельзя в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов. Если родители заподозрили, что малыш проглотил инородный предмет, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
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Лора Луганская