У каждого седьмого россиянина выявили ген риска стригущего лишая

24 апреля 2026, 10:50

Genotek: риск стригущего лишая повышает одна замена нуклеотида в ДНК

У каждого седьмого жителя России повышен риск развития стригущего лишая из-за носительства варианта гена ZNF646.





Как сообщили «Газете.Ru» в Genotek, учёные проанализировали более 166 тысяч геномов россиян и выявили: вариант rs7196726 в гене ZNF646 повышает риск инфекции. Замена нуклеотида G на A увеличивает вероятность заболевания примерно на 6,8%.



Генотип AA встречается у 14,08% россиян — это соответствует повышению риска примерно на 14%. Носителями хотя бы одной копии «рискового» аллеля являются более 60% населения. В Genotek отметили: понимание индивидуальных рисков поможет точнее профилактировать кожные инфекции и применять персонализированный подход к здоровью.





