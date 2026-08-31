Сомнолог объяснил, почему человек спит днем после ночного отдыха
Врач-сомнолог Роман Бузунов перечислил основные причины дневной сонливости, которая сохраняется даже после ночного отдыха. По его словам, стандартные семь-восемь часов сна подходят не всем: индивидуальная норма варьируется от четырех до 12 часов, пишет aif.
Чтобы выяснить свою потребность, специалист рекомендует в течение одной-двух недель увеличивать сон на 30-60 минут и отслеживать самочувствие. Среди других факторов — нестабильный график сна. Как отметил Бузунов, привычка долго спать по выходным сбивает циркадные ритмы из-за резкого перепада времени пробуждения. Выходом может стать соблюдение режима с фиксированным временем подъема каждый день.
Также на качество отдыха влияют внешние условия: шум, свет, неподходящая температура, жесткий или слишком мягкий матрас и подушка — все это делает сон прерывистым и поверхностным. Помимо этого, сонливость днем нередко вызывают дефицит железа, витаминов B и D, нарушения функции щитовидной железы, тревожные состояния, неврозы и депрессия.
Особое внимание врач уделил заболеваниям сна. Самыми частыми из них он назвал синдром обструктивного апноэ (остановки дыхания во сне) и синдром беспокойных ног. Оба нарушения мешают глубокому восстановлению организма.
Если перечисленные причины исключены, но утренняя разбитость сохраняется, особенно при наличии храпа, Бузунов советует обратиться к сомнологу. Для точной диагностики специалист может назначить полисомнографию, которая поможет выявить истинную причину нарушений.
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