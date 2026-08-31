Сомнолог объяснил, почему человек спит днем после ночного отдыха

31 августа 2026, 17:56

Сомнолог Бузунов: желание спать днем может говорить о нарушении режима сна

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Врач-сомнолог Роман Бузунов перечислил основные причины дневной сонливости, которая сохраняется даже после ночного отдыха. По его словам, стандартные семь-восемь часов сна подходят не всем: индивидуальная норма варьируется от четырех до 12 часов, пишет aif.