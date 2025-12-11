«Проблем со сном будет существенно меньше»: россиянам рассказали как справиться с бессонницей

11 декабря 2025, 13:45

Психолог Морозова: При бессоннице можно убедить себя, что сейчас не нужно спать

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Многие жители крупных городов часто страдают от бессонницы. Клинический психолог Кристина Морозова рассказала о том, как настроиться на сон и сделать его более качественным.





По её словам, погрузиться в сладкий сон поможет дыхание по схеме «4–7–8». Для этого необходимо делать вдох на протяжении четырёх секунд, потом сделать паузу на семь секунд и медленно выдыхать восемь секунд. Несколько таких повторений успокоят нервную систему и помогут уснуть.





«Зачастую напряжение растёт из-за самого факта бессонницы и попыток уснуть «во что бы то ни стало». В таких случаях помогает метод парадоксального намерения: нужно убедить себя, что вам сейчас не нужно спать. Как ни странно, как только исчезает ощущение обязательности, засыпание происходит быстрее и естественнее», — отметила Морозова в разговоре с Life.ru.

«Основным правилом гигиены сна является правило всегда вставать в одно и то же время. Когда мы будем просыпаться в одно и то же время, то мы будем и хотеть засыпать примерно в одно и то же время. Проблем со сном будет существенно меньше», — пояснил эксперт.