Сомнолог рассказал, какие факторы могут влиять на продолжительность жизни сильнее, чем питание и спорт
Сомнолог Эндрю Макхилл рассказал, какие факторы могут влиять на продолжительность жизни сильнее, чем питание и физическая активность. Об этом информирует HuffPost.
По его словам, он вместе с командой изучал влияние различных привычек на продолжительность жизни. Выяснилось, что курение является наиболее значимым фактором риска. На втором месте по опасности оказался недостаток сна. Исследование показало, что сон менее семи часов в сутки связан с сокращением продолжительности жизни, даже если учитывать питание, физическую активность, уровень занятости и образование.
Врач подчеркнул, что такие результаты были неожиданными даже для исследователей. Специалист рекомендовал людям стремиться спать от семи до девяти часов в сутки, если это возможно. Макхил добавил, что хотя выводы не доказывают прямую причинно-следственную связь, они заставляют задуматься о том, стоит ли отказываться от полноценного сна ради идеальной диеты или интенсивных тренировок.
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