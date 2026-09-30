Сомнолог рассказал, какие факторы могут влиять на продолжительность жизни сильнее, чем питание и спорт

30 сентября 2026, 12:54

Сомнолог Макхилл: Недосып влияет на продолжительность жизни сильнее, чем питание

Фото: iStock/SeventyFour

Сомнолог Эндрю Макхилл рассказал, какие факторы могут влиять на продолжительность жизни сильнее, чем питание и физическая активность. Об этом информирует HuffPost.