Mash: 50 онкобольных примут участие в клинических испытаниях вакцины от рака

Фото: istockphoto/semakokal
В России пройдёт первая фаза клинических испытаний вакцины от рака. В ней примут участие 50 пациентов с онкологическими заболеваниями.
Приём заявок на участие в испытаниях закрыт, сообщает телеграм-канал Mash. Принять участие в тестировании вакцины изъявили желание более шести тысяч человек.
Как сообщили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение будет отдано окобольным, которые уже прошли определённое лечение — химиолучевую и прочие терапии, а также хирургическое вмешательство.
Фото: istockphoto/Alernon77
Первая стадия программы испытаний продлится до конца 2025 года. Всё это время участники будут находиться под постоянным контролем медиков. Это необходимо для проверки препарата на безопасность и подбора правильной дозировки. На вторую фазу планируется пригласить больше людей. Предполагается, что на заключительной стадии препарат будут сочетать с другими методами лечения.
Медики предупреждают: в ближайшее время появления волшебной таблетки ожидать не стоит. На полный курс тестов вакцины потребуется около девяти лет.
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Как сообщили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение будет отдано окобольным, которые уже прошли определённое лечение — химиолучевую и прочие терапии, а также хирургическое вмешательство.
Фото: istockphoto/Alernon77
Первая стадия программы испытаний продлится до конца 2025 года. Всё это время участники будут находиться под постоянным контролем медиков. Это необходимо для проверки препарата на безопасность и подбора правильной дозировки. На вторую фазу планируется пригласить больше людей. Предполагается, что на заключительной стадии препарат будут сочетать с другими методами лечения.
Медики предупреждают: в ближайшее время появления волшебной таблетки ожидать не стоит. На полный курс тестов вакцины потребуется около девяти лет.
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Александр Бойцов