Сотрудники кардиопульта областной скорой за год провели 400 тыс. консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье в прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Кардиопульт работает в структуре Московской областной станции скорой помощи. Это позволяет сотрудникам дистанционно расшифровывать ЭКГ, которые им передают бригады скорой во время выезда к пациентам. Специалисты оценивают состояние больного, и в зависимости от этой оценки бригада скорой могут принять решение о госпитализации пациента.
Как отметили в министерстве, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад скорой помощи в Подмосковье новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Сейчас все выездные бригады оснащены такими аппаратами.
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«При сердечно-сосудистых заболеваниях ключевую роль играют время и скорость оказания медицинской помощи. Такие патологии требуют срочной госпитализации. В прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. У 12,5 тыс. пациентов был подтверждён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры Подмосковья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад скорой помощи в Подмосковье новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Сейчас все выездные бригады оснащены такими аппаратами.
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Лора Луганская