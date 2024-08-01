Сотрудники кардиопульта подмосковной скорой провели более 1 млн консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сотрудники кардиопульта, работающего на Московской областной станции скорой помощи, провели уже более 1 млн консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря работе консультационного центра бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ пациента кардиологу. Специалисты центра дистанционно расшифровывают её, оценивают состояние пациента, и бригада принимает решение о его госпитализации.
Все бригады подмосковной скорой помощи оснащены новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Именно благодаря этому стала возможной работа кардиопульта.
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«Для пациентов с подозрением на инфаркт очень важна оперативность. За время работы кардиопульта специалисты провели более 1 млн консультаций. В 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в 4% определён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Все бригады подмосковной скорой помощи оснащены новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Именно благодаря этому стала возможной работа кардиопульта.
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Лора Луганская