Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо

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Гастроэнтеролог Олег Лысенко заявил, что мясо в первую очередь нельзя есть тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на продукт.
По его словам, у таких людей мясо может спровоцировать тошноту, рвоту, кашель, боль в животе и другие расстройства ЖКТ.
Ранее врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.
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«Нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций к нему или продуктам животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал-синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки. Употребление мяса может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, анафилаксию», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Ранее врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.
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Мелисса Тимофеева