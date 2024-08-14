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Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо

Врач Лысенко: Мясо не рекомендовано людям с аллергическими реакциями
14 августа 2024, 19:23
Фото: iStock/Vladimir Mironov

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Гастроэнтеролог Олег Лысенко заявил, что мясо в первую очередь нельзя есть тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на продукт.
По его словам, у таких людей мясо может спровоцировать тошноту, рвоту, кашель, боль в животе и другие расстройства ЖКТ.

«Нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций к нему или продуктам животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал-синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки. Употребление мяса может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, анафилаксию», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.



Ранее врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.

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#врач
#аллергия
#мясо
#терапевт
#здоровье
#питание
#продукты
Россиянам раскрыли неожиданный недуг, на который может указывать сухость губ
Врач Дмитрова: Сухость губ могут быть признаком эндокринных патологий
14 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/Deagreez

Врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.
«Это может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета. Хейлит свидетельствует о системных изменениях в организме. Хейлит часто сопровождает такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, вирусные инфекции», – прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Она отметила, что при наблюдении у себя подозрительных симптомов необходимо обращаться к врачу.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для профилактики простудных заболеваний в межсезонье рекомендуется одеваться по погоде, а также принимать контрастный душ и вкусно завтракать.

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Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
14 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/Dacharlie

Диетолог Ольга Редина позитивно отозвалась о советской диете «Лечебный стол № 8».
Диета, разработанная для людей с лишним весом, эффективно помогает сбросить килограммы.

«Основное преимущество этой диеты заключается в эффективной потере веса. Снижение калорийности и ограничение потребления жиров и углеводов способствует сжиганию жировых запасов. У человека улучшается обмен веществ, снижается нагрузка на сердце и сосуды, стабилизируется уровень сахара в крови, увеличивается уровень жизненной энергии», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

Она добавила, что негативным фактором такого питания может стать недостаточное поступление в организм некоторых витаминов и минеральных веществ.

А заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что некачественная пищевая промышленность вредит здоровью также, как алкоголь и табак.

«Очень хорошо, что наконец стали проверять и контролировать пищевую промышленность более плотно. Потому что у нас многие беды для здоровья идут как раз от пищевой промышленности. Причем это не только у нас в стране, но и по всему миру, наравне с табаком и алкоголем одинаково», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.

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#диета
#промышленность
#врач
#диетолог
#здоровье
#питание
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Россиянам раскрыли лучшую профилактику простуд
Иммунолог Жемчугов рекомендовал контрастных душ и хороший завтрак
14 августа 2024, 18:01

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для профилактики простудных заболеваний в межсезонье рекомендуется одеваться по погоде, а также принимать контрастный душ и вкусно завтракать.
«Контрастный душ, теплые носочки, тапочки и вкусный завтрак — лучшая профилактика простуд», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Жемчугов.

До этого кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирoгова СПбГУ Ирина Сухомлинова заявила о важности мотивации для занятий спортом и активного образа жизни, которые способствуют улучшению здоровья человека. Она отметила, что для того, чтобы начать ходить в зал или делать регулярные тренировки важна и компания.

«Часто встречаются примеры, когда родители приводят детей в секцию и увлекаются какой-то активностью вместе с ними. Важно наличие авторитетного примера перед человеком – чаще всего это опытный тренер: он и работу под личную жизнь подстроит, и место выполнения тренировки подскажет, и грамотно выстроит план тренировок, а когда нужно – выгонит на прием к врачу», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Сухомлинова.

Ранее терапевт Ольга Чиркова отнесла к опасным заболеваниям, которые могут протекать бессимптомно такие неинфекционные болезни, как диабет и гипертония.

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#врач
#профилактика
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#терапевт
#спорт
#здоровье
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В Подмосковье в 2024 году родилось более 450 двоен и четыре тройни
14 августа 2024, 17:42

Фото: iStock / RealCreation

В Московской области с начала 2024 года появилось на свет 456 двоен и четыре тройни. Такой статистикой поделился министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметил министр, в регионе работает одна из лучших систем родовспоможения. Она состоит из шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии.
«С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и четыре тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности. Помимо этого, открываются центры грудного вскармливания. Роддома и перинатальные центры оснащены современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорождённым», – сказал Сапанюк.
Более подробную информацию о системе родовспоможения в Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#здоровье
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#новорождённые
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Россиянам раскрыли, с чем нельзя есть мёд
Диетолог Соломатина: Мёд не надо сочетать с горячими напитками
14 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/Dmitrii Ivanov

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.
«Употреблять мёд лучше всего отдельно либо с чаем, но не с горячим: при нагревании мёд теряет полезные свойства и выделяет вещество, оказывающее на организм канцерогенное действие. Поэтому нет ничего хорошего в выпечке с медом и запеченном в нём мясе. Мёд и хлеб состоят из сахара. Если добавить сливочное масло со сладким чаем, то получаем настоящую калорийную бомбу», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Врач-эндокринолог Вероника Неудахина также рекомендовала употреблять мёд в необработанном термически виде.

«Мёд лучше употреблять в натуральном виде, чтобы сохранить все полезные свойства. Количество продукта зависит от целей и индивидуальных потребностей. Рекомендуется употреблять не более 1-2 столовых ложек в день. Но перед увеличением дозы в рационе следует проконсультироваться с врачом. При наличии проблем с углеводным обменом рекомендуемое суточное количество меда составляет не более 1-2 чайных ложек», — отме6тилав беседе с «Известиями» Неудахина.

Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Солнцева Татьяна в беседе с «Радио 1» сообщила, что варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество не удовлетворяет суточную потребность человека, а многие даже исчезают при готовке.

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#врач
#диетолог
#продукты
#питание
#здоровье
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Иванов оценил готовность к открытию двух поликлиник в одинцовском ЖК «Инновация»
14 августа 2024, 14:46

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность к открытию взрослой и детской поликлиник в ЖК «Инновация». Вместе с ним в проверке участвовал главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Оба медучреждения расположены на первых этажах соседних новостроек на бульваре Эйнштейна. Каждая из поликлиник может принимать более 62 пациентов за смену. Как выяснил Иванов, медучреждения готовы на 99%. Осталось лишь устранить небольшие недочёты и до конца августа установить аппараты УЗИ. Сейчас поликлиники принимают на баланс Одинцовской областной больницы.
«Сегодня начали процесс приёма поликлиник на баланс больницы. Далее сразу подадим документы на лицензирование, чтобы максимально быстро открыть медучреждения. На все процедуры потребуется от месяца до полутора. При этом поликлиники будут работать не только для жильцов ЖК «Инновация», но и для всех жителей Новоивановского», – сообщил Иванов.
В ходе инспекции он поручил компании-застройщику организовать парковки для посетителей.
«Дома активно заселяются. Поэтому нужны будут парковочные места не только для тех, кто здесь живет, но и для посетителей поликлиники», – пояснил глава муниципалитета.
Во взрослой поликлинике будут принимать терапевт, офтальмолог, отоларинголог, хирург и акушер-гинеколог. В детской откроют кабинеты педиатра, невропатолога, гинеколога, офтальмолога, отоларинголога и хирурга.

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#строительство
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К команде подмосковного Центра борьбы со СПИДом присоединились шесть врачей
14 августа 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шесть новых врачей приступили к работе в Центре профилактики и борьбы со СПИДом Московской области в минувшем месяце, в их числе инфекционисты, врачи клинической лабораторной диагностики и эндоскопист, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы уверены, что профессионализм и опыт наших новых коллег поможет нам в достижении главной цели — обеспечения качественной и доступной медицинской помощи для пациентов. Новые кадры в Центре — это значимый шаг к повышению качества медицинской помощи», — отметил главврач медучреждения Александр Пронин.
Он добавил, что в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом постоянно идёт работа по внедрению передовых методов диагностики и лечения, чтобы соответствовать самым высоким стандартам оказания помощи пациентам.

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#здравоохранение
#спид
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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«С осторожностью»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять варенье
Диетолог Солнцева: варенье вредно людям с желудочно-кишечными заболеваниями
14 августа 2024, 13:11

Фото: iStock/margouillatphotos

Август — это пора, когда можно делать заготовки на осень и зиму, например, варить варенье из сезонных фруктов я год. Однако, всем известно, что в варенье очень много сахара. Можно ли его в таком случае считать полезным продуктом?
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Солнцева Татьяна в беседе с «Радио 1» сообщила, что варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество не удовлетворяет суточную потребность человека, а многие даже исчезают при готовке.

«Во время варки полностью исчезает витамин С, он разрушается. Более стойкие витамины — это группы Б — бета-каротиноиды, которые находятся в темных ягодах, в оранжевых и красных: облепиха, клубника, черника. Варенье содержит большое количество органическим кислот, в том числе салициловую кислоту. Поэтому очень мы используем малиновое варенье как средство от простуды. Салициловая кислота — аспирин, лекарство от простуды», — объяснила эксперт.

Она добавила, что варенье все-таки считается вредным продуктом, потому что в нем содержится большое количество сахара, а углеводов — почти 70%. Однако, если выбирать между тортом и вареньем, то лучше выбрать второе.

Варенье, по мнению специалиста по питанию, нельзя людям, которые страдают сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Люди с сахарным диабетом обычно покупают варенье с сахарозаменителями, которые не повышают уровень глюкозы в крови. Если это варенье из кислых плодов, которое содержит органические кислоты, то его нежелательно людям, страдающим желудочно-кишечными расстройствами: гастритом, язвами, потому что кислые сорта варенья могут раздражающе подействовать на слизистую желудка. Органические кислоты не разрушаются во время варки, много их в клюкве и бруснике. Там и лимонная, и яблочная кислоты. Здесь нужно с осторожностью. Ну и аллергические реакции никто не отменял», — сказала Татьяна Солнцева.

Малина, клубника, черника — плоды, которые, по словам собеседницы, содержат в себе наибольшее количество сохраняющихся при готовке полезных веществ, поэтому следует обратить внимание именно на эти ягоды.

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#болезнь
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В МОНИКИ 19-летнего юношу избавили от болезненной опухоли челюсти
14 августа 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали молодого человека с амелобластомой – опухолью нижней челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии поступил 19-летний юноша, которому заболевание причиняло дискомфорт в повседневной жизни. Как рассказали в ведомстве, доброкачественная опухоль развивается из зубообразующих тканей, а растёт медленно безболезненно. Из-за отсутствия симптомов и своевременного лечения патология может привести к деформации лица, смещению и расшатыванию зубов.
«Мы удалили фрагмент нижней челюсти с образованием и замещением дефекта малоберцовым аутотрансплантатом из собственной кости пациента. Применяли сложную технику микрохирургического сосудистого анастомоза, сшивали отдельные сосуды между собой и создавали устойчивое кровоснабжение пересаженного трансплантата для того, чтобы он не рассосался в будущем», – рассказал заведующий отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.
Операция длилась 10,5 часов и прошла успешно. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.

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#московская область
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