Спасатель назвал главные причины гибели во время Крещенских купаний

Фото: IStock/Evgenia Gordienko
Для Крещенский купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, нужно выбирать правильно место. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
По ловам специалиста, окунаться нужно в специально-оборудованных местах под контролем спасателей. Там должна быть небольшая глубина, небольшое течение и безопасный спуск.
Спасатель подчеркнул, что перед купанием нужно проконсультироваться со специалистом и оценить собственные силы. Окунаться с хроническими заболеваниями и нарушениями сердечно-сосудистой системы нельзя. Если состояние здоровья позволяет провести обряд, то важно помнить о правилах безопасности в проруби.
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«Самая главная ошибка – купание в необорудованных местах, когда люди увидели реку, сами вырубили прорубь и окунаются. Из-за большой глубины и сильного течения человек не может зайти и выйти, из-за этого часто затаскивает под лёд, и возможности попасть на поверхность льда уже нет», — сказал Сергей Щетинин.
«В местах для крещенских купаний есть оборудованные раздевалки. Там вы переодеваетесь в купальник, сверху лучше надеть халат, а на ноги – не скользкую и не холодную обувь. Перед купанием нужно снять халат и обувь, аккуратно спуститься по ступенькам, три раза окунуться с головой, и дальше, держась за поручни аккуратно выйти, не мешая другим людям. Не нужно бежать или совершать какие-то резкие движения. После этого нужно зайти в тёплое помещение, обтереться, одеться, выпить горячий чай, кофе или другие горячие напитки, но ни в коем случае не алкоголь», — напомнил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова