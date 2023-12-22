Сексолог раскрыла самые распространенные ошибки в постели

Фото: istock / PeopleImages
Как считает сексолог, секс-коуч Тара Сувиньяттичаипорн, многие люди совершают в постели одни и те же ошибки. О самых распространенных из них она рассказала в беседе с изданием Daily Star.
Специалистка утверждает, что многие ошибочно отделяют свою сексуальную жизнь от других аспектов жизни.
«Когда вы сексуально не удовлетворены, это влияет на все остальное. Кроме того, многие ошибаются, думая, что оргазм — это главная цель в спальне. На самом деле целью должно быть сексуальное взаимопонимание, ведь удовольствие могут приносить и просто прикосновения, а не только оргазмы», — заявила сексолог.
Ранее психотерапевт Джиджи Энгл назвал набирающий популярность необычный сексуальный фетиш. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сомнолог Кудинов раскрыл секрет позитивного пробуждения с утра
В России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака
Алина Юрчак