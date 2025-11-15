«Спусковой крючок»: Эндокринолог назвала неочевидную причину диабета

15 ноября 2025, 15:34

Врач Таныгина: для диабета первого типа нужен спусковой крючок

Фото: iStock/Jovanmandic

Диабет второго типа появляется реже, однако в основном он связан с отягощённой наследственностью. Об этом в подкасте «Известий» «Давайте разберемся» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники CMD ФБУН ЦНИИ Роспотребнадзора Наталья Таныгина.





Напомним, 14 ноября отмечали Всемирный день борьбы против диабета.





«Многие люди питаются неправильно, любят сладкое, пьют газировку, но не все получают диабет. У кого-то это слабое место, и реакция поджелудочной железы идет более интенсивно, и поэтому быстрее приводит к диабету», — сказала Таныгина «Известиям».