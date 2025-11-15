«Спусковой крючок»: Эндокринолог назвала неочевидную причину диабета
Врач Таныгина: для диабета первого типа нужен спусковой крючок
Диабет второго типа появляется реже, однако в основном он связан с отягощённой наследственностью. Об этом в подкасте «Известий» «Давайте разберемся» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники CMD ФБУН ЦНИИ Роспотребнадзора Наталья Таныгина.
Напомним, 14 ноября отмечали Всемирный день борьбы против диабета.
«Многие люди питаются неправильно, любят сладкое, пьют газировку, но не все получают диабет. У кого-то это слабое место, и реакция поджелудочной железы идет более интенсивно, и поэтому быстрее приводит к диабету», — сказала Таныгина «Известиям».По её словам, диабет первого типа практически не передается по наследству, однако стоит насторожиться, если в семье заболевание есть у родственника, похожего на вас физически. Врач отметила, что для его возникновения необходим «спусковой крючок», которым может стать вирусное заболевание.
Таныгина уточнила, что диабет может возникнуть не только у детей, существует и латентный аутоиммунный диабет взрослых, однако протекает он мягче, чем у ребёнка.