Стало известно, что поможет избежать обезвоживания в аномальную жару

Кардиолог Васильев назвал группы риска при резкой смене погоды
Кардиолог-терапевт Сергей Васильев объяснил, чем опасны резкие перепады погоды, и дал рекомендации, как перенести внезапную жару.
В беседе с URA.RU врач предупредил: резкий переход от холода к зною повышает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений ритма и сердечной недостаточности.
«В первую очередь таким воздействиям подвержены пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, аритмией, а также те, кто перенёс инфаркты или инсульты», — пояснил специалист.По словам Васильева, длительная жара и потоотделение делают кровь более вязкой. При перегреве возникают слабость, «мушки» перед глазами, учащённое сердцебиение. Пострадавшего нужно переместить в прохладу и обтереть влажной тканью, но не обливать холодной водой. При потере сознания требуется медицинская помощь.
«Поможет в жару уменьшить потерю жидкости, избежать обезвоживания и поддержать баланс в организме минеральная и кипячёная вода, соки. Кроме того, неплохим способом является увлажнение кожных покровов», — отметил кардиолог.Врач добавил, что кондиционер может вызвать простуду, поэтому мнения о его использовании расходятся.