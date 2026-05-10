Стало известно, что поможет избежать обезвоживания в аномальную жару

10 мая 2026, 17:56

Кардиолог Васильев назвал группы риска при резкой смене погоды

Кардиолог-терапевт Сергей Васильев объяснил, чем опасны резкие перепады погоды, и дал рекомендации, как перенести внезапную жару.





В беседе с URA.RU врач предупредил: резкий переход от холода к зною повышает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений ритма и сердечной недостаточности.

«В первую очередь таким воздействиям подвержены пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, аритмией, а также те, кто перенёс инфаркты или инсульты», — пояснил специалист.

«Поможет в жару уменьшить потерю жидкости, избежать обезвоживания и поддержать баланс в организме минеральная и кипячёная вода, соки. Кроме того, неплохим способом является увлажнение кожных покровов», — отметил кардиолог.