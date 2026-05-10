Россиянам рассказали, какие анализы нужно сдавать каждый год
Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, какие ежегодные анализы нужно сдавать взрослому человеку без хронических патологий.
В беседе с RT специалист отметила, что первое — общий анализ крови.
«С помощью такого анализа можно заметить скрытое воспаление или начинающуюся анемию задолго до того, как человек почувствует слабость или усталость», — пояснила Уланкина.Второе — биохимический анализ крови. Врач выделила два ключевых показателя: уровень сахара и липидный профиль (холестерин и его фракции). Их повышение долго не даёт внешних признаков. Биохимия тоже включает маркеры печени (АЛТ, АСТ, билирубин) и почек (креатинин, мочевина).
Третье — общий анализ мочи. Белок в моче появляется за несколько лет до нарушений фильтрации почек, а кровь может указывать на камни или воспаление мочевого пузыря. Дополнительно: женщинам — ежегодный гинекологический мазок на флору, после 40 лет — проверка уровня тиреотропного гормона. Мужчинам после 45 лет — кровь на простатспецифический антиген.