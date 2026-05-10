Врач рассказала, как распознать сахарный диабет без анализов

10 мая 2026, 15:48

Врач Щербакова: непроходящее чувство сухости во рту может указывать на диабет

Фото: iStock/simpson33

Постоянная жажда, ночные походы в туалет, сухость кожи, беспричинная усталость и непроходящее ощущение сухости во рту могут указывать на повышенный уровень сахара в крови и развитие диабета еще до сдачи анализов. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат биологических наук, медицинский директор ПРОМОМЕД Виктория Щербакова.