Врач рассказала, как распознать сахарный диабет без анализов
Постоянная жажда, ночные походы в туалет, сухость кожи, беспричинная усталость и непроходящее ощущение сухости во рту могут указывать на повышенный уровень сахара в крови и развитие диабета еще до сдачи анализов. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат биологических наук, медицинский директор ПРОМОМЕД Виктория Щербакова.
Гипергликемия, или повышение уровня глюкозы в крови, возникает из-за недостатка инсулина или снижения чувствительности клеток к нему — состояния, известного как инсулинорезистентность.
Временное повышение уровня сахара может быть вызвано стрессом, избыточным потреблением быстрых углеводов, инфекционными заболеваниями, обезвоживанием и приёмом некоторых медикаментов, таких как глюкокортикостероиды. Однако постоянное повышение сахара часто указывает на преддиабет или сахарный диабет второго типа.
По словам Щербаковой, проблему можно выявить и без лабораторных анализов. Среди основных симптомов выделяются постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, особенно ночью, хроническая усталость и сонливость. Также следует обратить внимание на кожный зуд, медленное заживление ран, частые кожные воспаления и резкое снижение веса без видимых причин.
