Стало известно, как будут работать медорганизации Подмосковья в День России

Фото: iStock/megaflopp
График работы некоторых медицинских организаций Московской области изменится в среду, 12 июня, в связи с федеральным праздником — Днём России, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В частности, планового приёма пациентов в этот день не будет во взрослых и детских поликлиники, а также в женских консультациях региона. При этом без врачей жителей не оставят — при необходимости можно будет обратиться как за неотложной, так и за экстренной помощью.
В министерстве добавили, что бригады скорой помощи и станционеры в больницах продолжат работать круглосуточно.
Читайте также:
График работы почтовых отделений Подмосковья изменится из-за Дня России
Глава Роспотребнадзора Попова: Подъём заболеваемости корью в России закончился
В Подмосковье хирурги вытащили булавку из кишечника 2-месячного ребенка
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках 12 июня будут работать с восьми утра до четырёх часов дня. По такому же графику будут обслуживать вызовы на дом», — уточнил глава Минздрава Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что бригады скорой помощи и станционеры в больницах продолжат работать круглосуточно.
Читайте также:
График работы почтовых отделений Подмосковья изменится из-за Дня России
Глава Роспотребнадзора Попова: Подъём заболеваемости корью в России закончился
В Подмосковье хирурги вытащили булавку из кишечника 2-месячного ребенка
Лев Каштанов