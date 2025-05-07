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Врач назвала два способа замедлить процессы старения

Врач Ткачева: существует два способа замедлить процессы старения
Фото: iStock/Viktoria Korobova

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала о важности аутофагии – естественного клеточного «очищения» – в процессе замедления старения. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам Ткачевой, активизация аутофагии может быть достигнута через физическую нагрузку и ограниченное питание. Она подчеркнула, что исследователи выделяют 12 ключевых механизмов старения, таких как укорочение теломер и хроническое воспаление, на которые можно воздействовать для замедления старения организма.

Физическая активность, по мнению врача, является самым эффективным инструментом в борьбе с возрастными изменениями, так как она помогает снизить уровень миостатина и предотвращает саркопению. Питание также играет значительную роль: долгожители обычно не переедают и придерживаются сбалансированного рациона.

В беседе с «Газетой.Ru» Ткачева отметила, что умственная активность и эмоциональное состояние также влияют на продолжительность жизни. Долгожители часто проявляют устойчивость к стрессу и жизнерадостность, что характерно для жителей «голубых зон» — регионов с высоким числом долгожителей.

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Стало известно, как по языку понять, что с желудком что-то не так
Врач Заболоцкая: толстый белый налет на языке может говорить о гастрите
07 мая 2025, 14:34

Фото: iStock/Olga Shefer

Язык человека может служить важным индикатором состояния здоровья, особенно в контексте заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
В беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая рассказала о том, какие изменения на языке могут сигнализировать о различных проблемах. Заболоцкая отметила, что здоровый язык должен быть ровным, влажным и бледно-розового цвета, без налетов и структурных изменений. Любые отклонения от этой нормы могут вызывать настороженность.

Например, белый или бело-серый налет часто указывает на гастрит, дуоденит или даже грибковую инфекцию. Желтый налет может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем или рефлюксе, а также встречается у курильщиков.

Ярко-красный язык может говорить о дефиците витамина В12 и быть признаком атрофического гастрита. Другие тревожные симптомы включают язвы и эрозии языка, отпечатки зубов по краям и изменения в форме сосочков.

Гастроэнтеролог советует обращаться к врачу при наличии изменений на языке, которые сохраняются более недели.

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#клиника
#язык
#симптомы
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В Роскачестве дали советы по поддержанию сбалансированного питания в праздники
Эксперт Долгих: в праздничные дни важно выбирать блюда, богатые клетчаткой
07 мая 2025, 14:31

Фото: iStock/AlexRaths

Председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук Виктория Долгих рассказала «Известиям», как сохранить баланс в питании в майские праздники и при этом не сильно себя ограничивать.
«В праздничные дни особенно важно выбирать блюда, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Именно в этот период многие увеличивают потребление мяса, сахара, простых углеводов и алкоголя, что может негативно отразиться на здоровье», — рассказала эксперт.

По мнению Долгих, в праздничные дни гражданам следует обратить внимание на функциональные продукты, чтобы организм получил достаточное количество полезных веществ. Специалист также порекомендовала приготовить легкие, но питательные варианты блюд, вместо традиционных майонезных салатов. Это ​сделает питание ​более сбалансированным, добавила Долгих.

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Врач рассказала о рисках при храпе
Врач Ирина Волгина рассказала о причинах храпа
07 мая 2025, 14:31

Фото: istockphoto.com/tommaso79

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала, у кого чаще всего наблюдается храп. По словам специалиста, с данной проблемой часто сталкиваются люди с ожирением.
В эту же категорию входят страдающие заболеваниями щитовидной железы. При этом храп может привести даже к смерти.

«Хронический храп часто бывает у пациентов с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, носо- и ротоглотки. Часто у храпящих пациентов выявляются проблемы с сердцем, причем часто храп приводит к ишемической болезни сердца. Это связано с тем, что во время храпа может наступать обструкция дыхательных путей и даже остановка дыхания. Всё это способно приводить к нарушению поступления кислорода и даже к смерти», — объяснила эксперт в интервью «Известиям».
Волгина также отметила, что на фоне проблем с дыханием при храпе у человека может развиться сахарный диабет второго типа.

При решении проблемы с храпом рекомендуется пересмотреть образ жизни. Необходима физическая нагрузка, следить за весом, а также коррекция спального места.

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#сахарный диабет
#болезни
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Врач раскрыл, что нельзя есть при аллергии на березу
Доктор Еделев: при аллергии на березу нельзя есть морковь и яблоки
07 мая 2025, 11:47

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Аллергикам в период повышенной активности пыльцы стоит воздержаться от употребления продуктов перекрестной аллергии, заявил «Общественной службе новостей» доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По словам специалиста, при аллергии на березу нельзя есть яблоки и морковь, а от меда и семечек следует отказаться при аллергии на травы и полынь.
«Увеличьте потребление продуктов, богатых кверцетином и Омега-3 жирными кислотами. Напомню, что алкоголь может усиливать аллергию», — прокомментировал доктор.
Еделев отметил, что самое благоприятное время выхода на улицу для страдающих аллергией — ранее утро или вечер после заката солнца, а также после прошедшего дождя.

Собеседник порекомендовал отслеживать календарь пыльцы, носить маску с респиратором от аллергенов, пить противоаллергические препараты и консультироваться с врачом.

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Врач ответил, нужно ли мыть куриное мясо перед приготовлением
Врач Хорошев: промытое куриное мясо чревато гастритом и язвами
06 мая 2025, 22:58

Фото: istockphoto/fotek

Сырую курятину нельзя мыть перед приготовлением, поскольку вода разносит бактерию Хеликобактер пилори, вызывающую гастрит и язву двенадцатиперстной кишки. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-невролог Павел Хорошев.
«В 98 % случаев в возникновении гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки или язвы желудка виноват Хеликобактер пилори. Откуда он берется? На самом деле его много на всех поверхностях. Но откуда он действительно к нам приходит, и чего нам нужно бояться больше всего — так это курицы. Практически 100 % куриного мяса обсеменено Хеликобактер пилори», — пояснил медик.
Собеседник добавил, что если куриное мясо нужно подержать под проточной водой, то лучше это сделать в душе или ванной. После необходимо вымыть все поверхности. Однако Хорошев не рекомендует мыть курятину в принципе. Кроме того, для нее нужны отдельный хорошо промытый мясной нож и разделочная доска. Промывать приборы лучше в посудомойке, говорит эксперт.

«После того как курицу обработали и уложили в какую-то тару для приготовления, очень тщательно мойте руки и очень тщательно убирайте те места, куда могли попасть кровавые брызги при разделке тушки», — добавил Хорошев.
Он резюмировал, что гастрит и язву тяжело лечить. Кроме того, эти заболевания существенно ухудшают качество жизни.

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