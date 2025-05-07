Врач назвала два способа замедлить процессы старения

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Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала о важности аутофагии – естественного клеточного «очищения» – в процессе замедления старения. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам Ткачевой, активизация аутофагии может быть достигнута через физическую нагрузку и ограниченное питание. Она подчеркнула, что исследователи выделяют 12 ключевых механизмов старения, таких как укорочение теломер и хроническое воспаление, на которые можно воздействовать для замедления старения организма.
Физическая активность, по мнению врача, является самым эффективным инструментом в борьбе с возрастными изменениями, так как она помогает снизить уровень миостатина и предотвращает саркопению. Питание также играет значительную роль: долгожители обычно не переедают и придерживаются сбалансированного рациона.
В беседе с «Газетой.Ru» Ткачева отметила, что умственная активность и эмоциональное состояние также влияют на продолжительность жизни. Долгожители часто проявляют устойчивость к стрессу и жизнерадостность, что характерно для жителей «голубых зон» — регионов с высоким числом долгожителей.
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Физическая активность, по мнению врача, является самым эффективным инструментом в борьбе с возрастными изменениями, так как она помогает снизить уровень миостатина и предотвращает саркопению. Питание также играет значительную роль: долгожители обычно не переедают и придерживаются сбалансированного рациона.
В беседе с «Газетой.Ru» Ткачева отметила, что умственная активность и эмоциональное состояние также влияют на продолжительность жизни. Долгожители часто проявляют устойчивость к стрессу и жизнерадостность, что характерно для жителей «голубых зон» — регионов с высоким числом долгожителей.
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Дарья Осипова